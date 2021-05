Franco Battiato, l'omaggio stasera in TV sulle reti RAI

Tanti gli omaggi previsti stasera in TV per Franco Battiato, scomparso oggi, 18 maggio 2021, all'età di 76 anni. Le reti RAI hanno ricordato il grande cantautore nel corso di tutti i programmi durante la giornata, e continueranno a farlo anche stasera.

Le reti principali

Dopo lo speciale di Techetechetè su Rai1, in onda alle 18:30, sarà la volta di Rai3: alle 20:00 andrà in onda una puntata speciale di Blob totalmente dedicata al Maestro, cui farà seguito, alle 20:20, Che tempo che fa Omaggio a Franco Battiato, in cui verranno riproposti stralci di vecchie interviste.

Ancora su Rai1 saranno prima Porta a Porta (alle 23:45) e poi Sottovoce (in terza serata), a rendere omaggio al cantautore, realizzando così un'ideale staffetta sottolineata dalle canzoni che hanno reso grande Battiato.

L'omaggio del TGR

Grande spazio verrà dedicato dal TGR che, attraverso le redazioni sul territorio, testimonierà l'importanza che Battiato ha avuto per tutti coloro che amano la musica. Il Tgr Marche riserverà un ricordo del lavoro di Franco Battiato quanto, negli anni 80, è stato direttore artistico della rassegna di musica "Il violino e la selce" di Fano.

Il Tgr Toscana ricorderà il Maestro rievocando alcuni dei suoi più suggestivi concerti, tra i quali nel 2015 la partecipazione a Musart in piazza Santissima Annunziata. Saranno raccolte anche le testimonianze di affetto e cordoglio diffuse da artisti toscani come Piero Pelù.

Il Tgr Liguria curerà un servizio che ricorda Battiato in Liguria e il premio Tenco. Ci sarà anche un ricordo del cantautore da parte di Dori Ghezzi.

Il Tgr Campania riproporrà immagini e musica di un celebre concerto di Battiato a Napoli nel 2013. Nell'edizione delle 19.30 sarà proposto un brano per ricordarlo.

Il Tgr Piemonte offrirà in un servizio una breve intervista al grande artista fatta in occasione del suo concerto a Torino, per i 20 anni dalla strage di Capaci.

Il ricordo di Rai Cultura

Su Rai5 (canale 23) andrà in onda alle 20:15 (in replica domani, mercoledì 19 maggio, alle 18:30) il balletto "Campi magnetici" musicato da Franco Battiato su commissione del Maggio Musicale Fiorentino. Una contaminazione di generi fra danza, musica colta e poesia per il corpo di ballo del Maggio, con coreografie di Paco Decina, voce recitante di Manlio Sgalambro e regia di Andrea Bevilacqua.

Su Rai Storia (canale 54) alle 22:00 sarà la volta di "Franco Battiato sei un essere speciale": il ricordo attraverso un'antologia di interviste ed esibizioni televisive. A partire dalla prima apparizione televisiva del cantautore, datata 1° maggio 1967, nello spettacolo beat "Diamoci del tu", introdotto dai conduttori Giorgio Gaber e Caterina Caselli, mentore e discografica per anni.

Una serie di apparizioni televisive risalenti alla stagione 1981/82, quando realizza il disco "La voce del padrone", consacrazione popolare e uno degli album più venduti della discografia italiana.

Risale al giugno 1981 un "Incontro" con i brani dei precedenti album "L'era del cinghiale bianco" e "Patriots", e al 25 ottobre 1981 la presentazione a Discoring del brano di punta del disco, "Bandiera Bianca". È di qualche mese dopo (novembre 1982) l'intervista per Speciale TG1 "Niente da capire", registrata in uno studio discografico, in cui racconta la sua idea di musica, rispetto alla tradizione dei cantautori italiani (in replica mercoledì 19 maggio alle 2, alle 19:35 e alle 23:10). E domani, mercoledì 19 maggio, alle 22:55 sempre su Rai Storia, sarà la volta di "Tournee - Cronaca di un'estate Rock", il concerto del Maestro Battiato nella scenografica Arena di Verona, estate del 1982.