Franco Battiato, moglie e figli? Ecco perché non ne ha voluti

Franco Battiato non ha mai voluto né moglie né figli: durante un'intervista il cantautore catanese ha rivelato che il motivo è ben diverso dalle voci che sono girate sul suo conto nel corso degli anni, come la presunta castità; il suo era soltanto un grandissimo desiderio di libertà.

"Io ho una necessità di libertà, non potrei mai litigare per un dentifricio spostato", Ha dichiarato Battiato. "Quando ero molto giovane e suonavo con il mio complesso, ne ero sempre circondato: una volta ce n'era una sulla quale avevo puntato e una sera venne a casa mia."

"Ai tempi avevo pochi soldi, così uscii e comprai tre yogurt, poi andai a farmi la doccia: quando tornai fuori, scoprii che li aveva mangiati tutti e tre. Ma come, le dissi, neanche uno me ne hai lasciato? Ecco, diciamo che anime gemelle non ne ho avute... Ma amiche degne di questo nome, sì, e ogni tanto ce n'è qualcuna che viene a stare qui con me per cinque, dieci giorni. In camere completamente separate, però, per forza!". Ha spiegato il cantautore.

Franco Battiato, d'altro canto, non ha mai fatto parlato di castità e, intervistato da Mario Luzzato Fegiz, ha dichiarato: "Vere cretinate, è solo che non posso stare con qualcuno stabilmente." A proposito della scelta di non avere figli Morgan, collega e amico, avrebbe rivelato: "Un giorno mi chiese: 'Come fai ad avere figli? Io mi sento ancora figlio'. Nonostante la madre fosse morta, lui si sentiva ancora figlio e incapace di generare."