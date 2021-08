Francis Mossman, morto l'attore di Spartacus e The Horizon: aveva 33 anni

Francis Mossman, noto soprattutto per aver recitato nelle serie Spartacus e The Horizon, è morto all'età di 33 anni. Come riportato dalla sua famiglia, la causa della morte è il suicidio, avvenuto sabato 14 agosto, dopo una lunga battaglia con alcuni problemi di salute mentale.

Questa settimana, i famigliari di Francis Mossman hanno reso noto che l'attore 33enne si è tolto la vita. Su GoFundMe è apparso un post, tramite il quale i fratelli dell'attore, Laurence e Jeremy Mossman, vorrebbero raccogliere i fondi necessari per il suo rimpatrio e funerale. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia al Daily Mail Australia, la morte di Mossman è giunta dopo una battaglia con la sua salute mentale. "Siamo devastati dalla perdita del nostro amato Francis. Lui era straordinariamente gentile, entusiasta e molto premuroso, avendo un impatto positivo sulla vita di molti che lo conoscevano. Aveva il sorriso più contagioso insieme al più brillante senso dell'umorismo che si possa immaginare. È stato per sempre un bambinone e insieme a quello aveva il cuore amorevole e generoso più caldo che si illuminava ovunque andasse. Per sempre, sarà amato teneramente e mancherà", si legge nella dichiarazione.

In un altro punto del post, si fa riferimento ai problemi e alle insicurezza di Francis Mossman: "Recentemente, Francis aveva lottato con il riemergere di vecchie cicatrici e traumi del liceo, che ha esposto al mondo tramite il suo ultimo post su Instagram. Era un dolore che aveva sopportato fin dalla giovane età. Il mondo che affrontiamo in questo momento è un peso su molte spalle, compresi coloro che lavorano nell'arti e che hanno avuto i loro mezzi di sussistenza pesantemente colpiti dai blocchi dell'emergenza sanitaria".

Nato il 14 aprile 1988 ad Auckland, in Nuova Zelanda, Mossman ha iniziato a recitare in produzioni liceali, prima di andare a scuola di recitazione e conseguire un Master of Arts presso l'Università di Auckland. Mossman ha esordito in un episodio del 2006 di Shortland Street, facendo apparizioni in The Amazing Extraordinary Friends e The Richmond Family Massacre negli anni successivi. Nel 2012 è apparso in Spartacus come interprete di Vitus. Dopodiché, Mossman ha interpretato Stevie Hughes in trenta episodi di The Horizon.