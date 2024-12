Francis Ford Coppola pronto a tornare sul set: ecco i dettagli del suo prossimo progetto

Nonostante le critiche e le discussioni intorno al suo ultimo film, Megalopolis, Francis Ford Coppola non ha alcuna intenzione di abbandonare il seggiolino da regista ed è pronto a tornare sul set per una nuova avventura cinematografica.

Coppola in realtà ha già in programma i suoi due prossimi film, entrambi autofinanziati. Il primo dei due progetti s'intitola Glimpses of the Moon, era già stato messo in agenda ben prima della première di Megalopolis a Cannes.

Ritorno sul set

Il regista ha dichiarato al Washington Post che dopo aver festeggiato il Natale con la sua famiglia, si trasferirà a Londra per iniziare la produzione di Glimpses of the Moon, descritto da lui stesso come un bizzarro musical in stile anni '30.

Francis Ford Coppola sul set di Un'altra giovinezza

Il nuovo progetto è l'adattamento del romanzo di Edith Wharton e ispirato al film di Leo McCarey, L'orribile verità. In entrambi i casi, la storia narra le vicende di coppie sposate che si separano amichevolmente, salvo poi scoprire che lasciarsi andare è più difficile di quanto pensassero.

Caratteristiche del film

In passato, Coppola aveva spiegato che Gimples of the Moon avrebbe incluso parecchi elementi di danza e musicali. Ricordiamo che l'unico musical sinora diretto da Coppola è Un sogno lungo un giorno e risale al 1982.

Glimpes of the Moon di Francis Ford Coppola è stato finanziato in maniera non convenzionale e con l'aiuto di sovvenzioni nazionali perché il regista ha sostenuto di essere completamente indebitato e il film non sarà affatto economico, senza tuttavia avere l'epica di Megalopolis. Il secondo film sarà Distant Vision, che il regista de Il padrino sostiene sarà ancora più ambizioso del film con Adam Driver.