Francia-Italia Under 21: dove vedere in tv e in streaming la partita degli europei

Stasera gli azzurrini esordiscono agli europei di Romania e Georgia: ecco dove vedere Francia-Italia Under 21 in televisione

Stasera, alle 20:45, si gioca Francia-Italia Under 21, primo incontro degli azzurrini agli europei organizzati dalla Romania e Georgia. Nel girone della nostra nazionale, ci sono anche Svizzera e Norvegia. Ecco come seguire il match di questa sera e le probabili formazioni.

Francia-Italia Under 21: dove vederla in TV

Francia-Italia Under 21 si gioca alla Cluj-Arena di Cluj Napoca, in Romania. L'arbitro fischierà l'inizio del match alle 20:45. La Rai si è aggiudicata l'esclusiva dell'evento, l'incontro si potrà seguire in chiaro su Rai 1. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani, al suo fianco ci sarà Katia Serra.

Francia-Italia Under 21: dove vederla in streaming

La partita sarà visibile in streaming gratuito su RaiPlay.

Francia-Italia Under 21: Probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Meslier; Nkounkou, Badé, Kalulu, Diakité; Le Fée, Caqueret, Thuram; Gouiri, Kalimuendo, Barcola. Ct: Ripoll.

A disposizione: Chevalier, Bajic, Simakan, Lubeka, Larouci, Gendrey, Koné, Chotard, Olisé, Cherki, Adli, Wahi.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Pirola, Lovato, Scalvini; Udogie, Tonali, Rovella, Esposito, Bellanova; Pellegri, Gnonto. Ct: Nicolato.

A disposizione: Caprile, Turati, Cambiaso, Cittadini, Okoli, Parisi, Bove, Miretti, Ricci, Cambiaghi, Cancellieri, Colombo.