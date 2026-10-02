Francia-Italia, gli Azzurri sfidano i Bleus: orario, dove vederla in TV e streaming

Dopo il successo ottenuto in Turchia, l'Italia torna in campo in Nations League e affronta la Francia allo Stade de France. Gli Azzurri cercano continuità in una sfida importante per il cammino nel girone: ecco orario, dove vedere la partita, probabili formazioni e classifica.

Francia-Italia, tutto quello che c'è da sapere sulla partita

La gara rappresenta un appuntamento importante per il cammino dell'Italia nel Gruppo A1. Gli Azzurri hanno iniziato il torneo con una sconfitta contro il Belgio, ma hanno reagito immediatamente travolgendo la Turchia per 4-1 a Bursa. Un successo che ha permesso alla squadra di Roberto Mancini di rimettersi in corsa.

Di fronte ci sarà però una Francia ancora a punteggio pieno. I Bleus hanno infatti vinto entrambe le prime due partite del girone, superando 1-0 prima la Turchia e poi il Belgio. La squadra allenata da Zinedine Zidane arriva quindi allo scontro diretto con sei punti in classifica e senza aver ancora incassato gol.

Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Il collegamento inizierà intorno alle 20:30. In studio ci saranno Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani, mentre le interviste saranno curate da Tiziana Alla.

Per gli Azzurri, dunque, arriva subito un banco di prova importante: dopo la reazione mostrata contro la Turchia, l'Italia è chiamata a misurarsi con una Francia ancora imbattuta e prima nel girone. Per l'Italia si tratta di un test significativo contro la prima della classe e di un'occasione per dare continuità alla prestazione offerta in Turchia.

Le probabili formazioni

Mancini dovrebbe confermare il 4-3-3, con qualche possibile variazione rispetto all'undici schierato a Bursa. In porta ci sarà Donnarumma, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Kayode, Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo spazio a Barella, Tonali e Fagioli, mentre il tridente offensivo potrebbe essere formato da Kean, Pio Esposito e Maldini.

La Francia dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Zidane dovrebbe affidarsi a Maignan tra i pali, Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffert in difesa, con Cherki, Koné e Rabiot in mezzo al campo. In avanti spazio a Olise, Dembélé e Doué.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zinedine Zidane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Maldini. Ct: Roberto Mancini.

La classifica del Gruppo A1

Dopo le prime due giornate, la situazione è la seguente:

Francia punti 6

punti 6 Belgio punti 3

punti 3 Italia punti 3

punti 3 Turchia punti 0

La Francia guarda tutti dall'alto con sei punti, mentre Belgio e Italia sono appaiati a quota tre. Gli Azzurri, grazie alla differenza reti, sono attualmente terzi. Chiuderanno il quadro Turchia e Italia, che torneranno ad affrontarsi anche nella quarta giornata lunedì 5 ottobre, ore 20:45, stadio Renato Dall'Ara di Bologna.