Franceska Pepe: commenti velenosi su Francesco Oppini e Andrea Zelletta dopo il GF Vip

Franceska Pepe torna a provocare Francesco Oppini e Andrea Zelletta: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, intervistata da Turchese Baracchi per RadioGossipeNewsItalia, ha rimarcato la sua poca simpatia per i suoi 2 ex coinquilini.

Uno dei grandi rimpianti degli spettatori del GF Vip è stata l'eliminazione prematura di Franceska Pepe, un personaggio che aveva ancora molto da dare in fatto di dinamiche al reality. La modella dopo la sua eliminazione ha partecipato solo a poche puntate in studio, poi è sparita, in molti si sono chiesti quale fosse il motivo della sua assenza e la Pepe ha risposto prontamente: "In studio non c'ero perché sinceramente non ero ben organizzata, avevo anche altre trasmissioni. Il fatto di dover andare due volte a settimana a Roma, io abito in Toscana, più le altre trasmissioni che avevo in ballo era veramente stressante".

Parlando dei suoi ex coinquilini la Pepe ha fatto capire che quelli che ancora non riesce a sopportare sono Andrea Zelletta e Francesco Oppini. A proposito del figlio di Alba Parietti Franceska ha detto "vorrei avere un decimo dell'autostima di Francesco Oppini, perché ha una visione della realtà tutta sua secondo me. Non capisco: si sente un sex symbol, ma io non capisco. Francesco ha due facce, con me è stato gentilissimo e simpaticissimo ed avevamo legato poi quando sono uscita ho sentito che ha detto queste cose su di me senza motivo quindi secondo me è un po' una bandiera al vento".

Su Andrea Zelletta - rimasto agli annali della trasmissione il suo saluto in diretta "ciao comodino", con tanto di reazione rabbiosa di quello - la Pepe sembra non aver cambiato idea: "lo ammiro tantissimo perché vorrei sapere da lui com'è stato possibile il fatto che arrivasse in finale comunque senza mai creare una dinamica o esprimere un'opinione nell'arco di sei mesi quindi per me questo è comunque un risultato".

Franceska Pepe ha detto di aver conosciuto anche belle persone all'interno della casa: "Guenda Goria è una persona che mi è piaciuta moltissimo, infatti devo ringraziare il programma che me l'ha fatta conoscere. Anche sua madre ovviamente Maria Teresa Ruta, la contessa Patrizia De Blanck e anche altri, insomma ho trovato anche persone positive. Con Tommaso Zorzi anche è uno di quelle persone che alla fine c'era un buon rapporto".

Del vincitore del Grande Fratello e del suo ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi la modella ha detto: "Lo vorrei vedere più spontaneo, come l'umorismo che ha fatto vedere quando l'ho conosciuto io. Comunque complimenti per il suo percorso e penso che se lo merita".