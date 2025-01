Francesco Totti risponde a Timothée Chalamet: "Ti prometto che vedrò il tuo grande film, sempre forza Roma"

L'ex capitano giallorosso ha risposto alla richiesta della star di A Complete Unknow in un video.

Timothée Chalamet ha partecipato ieri con il resto del cast alla conferenza stampa per la presentazione romana di A Complete Unknown, insieme a James Mangold, Edward Norton e Monica Barbaro.

Nel corso della chiacchierata con i giornalisti, Chalamet ha risposto con ironia ad una domanda sugli endorsement ricevuti per la sua performance, specificando di non aver ancora ricevuto il commento di Francesco Totti.

Il saluto di Francesco Totti da New York

Non si è fatta attendere la risposta dell'ex numero 10 giallorosso, che da New York ha registrato un video indirizzato all'attore:"Ciao Timothée, volevo farti un saluto. So che sei nella mia città, Roma. Io sono nella tua città, New York".

L'ex calciatore e bandiera della società capitolina, nella quale ha militato dal 1992 al 2017, ha promesso al tifoso illustre che andrà a vedere presto il biopic su Bob Dylan: "Però ti prometto" conclude Totti nel video "che quando tornerò andrò a vedere il tuo grande film. Un abbraccio, a presto e sempre forza Roma".

A Complete Unknown, Timothée Chalamet: "Abbiamo colto lo spirito creativo di Bob Dylan"

La passione di Timothée Chalamet per la Roma

Da parecchi anni ormai Timothée Chalamet non nasconde la propria passione nei confronti del club giallorosso. Anche in occasione della sua ultima trasferta nella Capitale ne ha approfittato per una deviazione allo stadio Olimpico.

Insieme a Edward Norton, Chalamet ha assistito all'anticipo di Serie A Roma-Genoa terminata con il punteggio di 3 a 1 per i giallorossi, esultando vivacemente per le reti della squadra di Ranieri. L'attore ha colto l'occasione anche per scattare una foto con Paulo Dybala.