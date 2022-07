Francesco Totti e Noemi Bocchi, la verità dietro alla foto del primo bacio

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto e hanno pubblicato il loro primo bacio? No, la foto è un falso: da qualche ora il tam tam sul web è diventato più forte, la notizia è diventata virale quando sul presunto profilo della donna è stato pubblicato il famigerato bacio. La verità però è diversa, il profilo in questione è un fake, uno dei tanti nati con il nome della donna con cui l'ex calciatore avrebbe una relazione.

La fine di una storia tra due persone note come Francesco Totti e Ilary Blasi è un terreno fertile per chi si diverte a sfruttare queste situazioni sul web. La conduttrice de L'isola dei famosi in questi giorni sta ricevendo una marea di insulti, soprattutto dopo che Alex Nuccetelli, amico di Totti, ha detto a Il Messaggero "Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato", gettando la croce della fine della relazione sulla Blasi, nonostante nella stessa intervista abbia ammesso "Francesco ha davvero amato tanto Ilary, fin dall'inizio e con Noemi non è stata solo una storia di una sera, si tratta di qualcosa di importante".

Negli ultimi giorni su Instagram si sono aperti numerosi profili con il nome di Noemi Bocchi, in uno è stata pubblicata la foto del presunto bacio. Qualcuno ha abboccato all'amo e, complice il passa parola, in molti hanno creduto che si trattasse della prima uscita ufficiale della coppia. In realtà, la foto in questione risale a quando Ilary e Francesco erano ancora innamorati, lo scatto è del 27 aprile 2018, il giorno del 37esimo compleanno di Ilary, la dedica dell'ex marito fu "Io, te e Roma! Auguri amore mio", come si legge nella didascalia. Foto che oggi Totti ha repostato per dimostrare che la donna della foto è la Blasi.