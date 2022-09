Francesco Totti e Ilary Blasi, la verità di Paola Ferrari: "Ecco quando e perchè è iniziata la crisi"

Quando è iniziata la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi lo sa Paola Ferrari: la giornalista ne ha parlato al tavolo de La vita in diretta, dove è stata ospite di Alberto Matano. La Ferrari è andata oltre, spiegando anche i motivi della fine del rapporto.

La nota giornalista sportiva, che conosce di persona l'ex capitano della Roma, ritiene che la fine del rapporto tra i due protagonisti del gossip più succoso dell'anno sia iniziata quando Totti, finita la carriera in Italia, sarebbe dovuto andare a giocare all'estero.

"Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a giocare a Miami con Nesta, lo aveva detto anche ai figli - ha rivelato Paola Ferrari - Lei si è opposta perché voleva restare in Italia, perché tiene giustamente molto al suo lavoro, ma non gli ha lasciato spazio. Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, da qui è partita la crisi".

Anna Pettinelli, opinionista del programma, ha replicato: "Queste sono ipotesi", ma per la Ferrari "No, non sono ipotesi, ci sono dei dati certificati". La conduttrice radiofonica, infastidita dal racconto dell'ex conduttrice della Domenica Sportiva, ha detto di non voler sentire parlare di pettegolezzi simili. La Ferrari, irritata, ha chiuso dicendo: "E perché sei qui a parlarne, allora?".