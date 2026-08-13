Francesco Gabbani scherza dopo il malore sul palco a Messina: "Sono vivo"

Dopo il malore accusato durante il concerto a Letojanni, il cantante ha rassicurato i fan sui social e si prepara a tornare sul palco già questa sera a Sant'Angelo di Brolo.

Francesco Gabbani ha rassicurato i fan dopo il malore accusato sul palco a Letojanni, in provincia di Messina. Con una storia pubblicata sui social, il cantante ha scherzato sulle sue condizioni, rassicurando i fan dopo il malessere che lo ha costretto a interrompere l'esibizione live.

Momenti di apprensione durante il concerto dell'artista toscano a Letojanni. Il giudice di X Factor ha accusato un malore poco dopo l'inizio dell'esibizione e ha lasciato il palco, facendo scattare l'intervento dei soccorsi.

Secondo quanto riferito da chi era presente, Gabbani avrebbe iniziato a cantare con un tono più basso del solito, lasciando intuire che qualcosa non andasse. Dopo circa dieci minuti ha salutato il pubblico e chiesto l'intervento di un medico. Il concerto è stato quindi interrotto e successivamente annullato.

Ad annunciare la cancellazione dello spettacolo è stato il sindaco di Letojanni, che ha informato il pubblico presente. Tra le circa 4.000 persone accorse per assistere al concerto sono così prevalsi prima la delusione per lo stop improvviso e poi la preoccupazione per le condizioni dell'artista.

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Francesco Gabbani, come sta dopo il malore

Secondo quanto riferito da LaPresse, il malessere potrebbe essere stato legato al caldo o a una congestione. Una volta raggiunta una struttura ospedaliera, Gabbani sarebbe stato sottoposto alle cure necessarie e reidratato con una flebo. Dopo il trattamento, le sue condizioni sono migliorate.

Tra i possibili fattori che avrebbero contribuito al malore ci sarebbe anche la stanchezza accumulata durante il tour, unita alle temperature particolarmente elevate di questi giorni. Lo stesso Gabbani, con una storia su Instagram ha rassicurato i suoi fan, "sono vivo", ha detto dispiaciuto per la mancata esibizione e già stasera salirà di nuovo sul palco per il concerto a Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina.

Sui social del Comune di Letojanni, molti utenti hanno commentato il post pubblicato insieme a un video dell'esibizione. Alcuni hanno sottolineato le temperature elevate e le difficili condizioni in cui si è svolto l'evento.

Non è un periodo semplice per Gabbani, che nei giorni scorsi aveva dovuto annullare anche lo spettacolo previsto all'Ippodromo di Vinovo il prossimo 27 agosto, a causa di motivi organizzativi che non avrebbero consentito di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'evento.