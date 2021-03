Francesco Bruni ospite della rassegna ArtMedia Cinema e Scuola il 26 marzo

Il 26 marzo il regista Francesco Bruni sarà il protagonista di un incontro virtuale nell'ambito del progetto ArtMedia Cinema e Scuola - Immagini personaggi storie. Percorsi di cinema per studenti, ideato e curato da Loredana Commonara e rivolto agli studenti dei licei di tutta Italia.

Cosa sarà: una scena del film

L'incontro sarà preceduto dalla proiezione, programmate per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, di Cosa sarà? (dal 22 al 25 marzo).

Dopo Sara Serraiocco e Alex infascelli, l'iniziativa prosegue il suo viaggio nel cinema contemporaneo con nuovi appuntamenti, destinati a stimolare la curiosità dei ragazzi e consegnare loro strumenti utili per avviare un'analisi critica su una realtà sempre più confusa.

"Siamo riusciti a trovare il modo più efficace per poter mettere in opera la seconda edizione del progetto 'ArtMedia Cinema e Scuola'" dichiara Loredana Commonara. "Mai come quest'anno, vista la situazione dell'istruzione, del comparto della cultura in generale e del cinema in particolare, un progetto del genere diventa necessario. Lo vediamo dalla risposta delle scuole, degli insegnanti e soprattutto degli studenti".

Il progetto nasce con l'obiettivo di creare una vera e propria palestra per l'audiovisivo, in grado di fornire gli strumenti per leggere un'opera cinematografica e di ridurre la distanza tra pubblico e specialisti attraverso proiezioni e occasioni di confronto con attori, registi, sceneggiatori e compositori, veicolato dai maggiori esponenti della critica e del giornalismo.

L'origine del progetto è da rintracciare nel concorso nazionale OPEN FRONTIERS YOUNG, che si tiene ogni anno nell'ambito del VENTOTENE FILM FESTIVAL. Dedicato ai cortometraggi interamente realizzati da studenti italiani (dall'ideazione al soggetto, dalla recitazione alla produzione), da molti anni il concorso ha l'obiettivo primario di avvicinare i giovani a quegli ideali di unità e condivisione con cui l'Unione Europea è nata e che, non a caso, affondano le proprie radici nella storia dell'isola di Ventotene.

In un momento a dir poco drammatico per il settore culturale come quello che stiamo attraversando, il percorso di educazione e approfondimento portato avanti da ArtMedia - Cinema e Scuola gioca così un ruolo ancora più fondamentale nel diversificare l'offerta formativa delle scuole e degli studenti, colpiti dagli effetti della pandemia, fornendo ai ragazzi nuove occasioni di dialogo e, allo stesso tempo, avvicinandoli al mondo del lavoro creativo attraverso la sperimentazione in campo. Conclusione naturale del progetto e degli incontri di quest'anno sarà, infatti, la produzione di un cortometraggio che vedrà la partecipazione attiva dei ragazzi.

Tutti i dettagli relativi al programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.artmediacinemaescuola.it.