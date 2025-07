Francesco Arca denuncia Oggi: “Foto e titoli falsi, nessuna passione con Elisabetta Gregoraci”

Francesco Arca rompe il silenzio e affida al suo legale una ferma smentita contro quanto pubblicato dal settimanale Oggi. La rivista ha infatti pubblicato, nel numero in edicola dal 24 luglio, un servizio fotografico che ritrae l'attore in compagnia della conduttrice Elisabetta Gregoraci durante una gita in barca a Pantelleria, parlando apertamente di attrazione fatale e di tenerezze impreviste tra i due. Ma Arca non ci sta e passa al contrattacco.

La denuncia dell'avvocata dell'attore: "Articolo falso e gravemente diffamatorio"

Attraverso una nota ufficiale, il legale di Francesco Arca, Laura Sgrò, ha annunciato l'intenzione dell'attore di procedere per vie legali: "Il mio assistito contesta fermamente il titolo, sia di copertina sia dell'articolo, e l'intero contenuto del servizio in quanto non rispondente al vero, ritenendolo gravemente diffamatorio e lesivo della sua reputazione".

La Sgrò ha chiarito che tra Arca e Gregoraci non esiste alcuna relazione sentimentale, né l'attore è "stregato" dalla showgirl, come invece titolato dal settimanale. Anzi, sottolinea l'avvocata, la loro è un'amicizia di lunga data, consolidata da oltre vent'anni e condivisa anche con le rispettive famiglie.

Elisabetta Gregoraci

A finire sotto accusa è la ricostruzione della presunta "passione" tra i due: "Da una fotografia che ritrae il signor Arca in compagnia di altre persone, tra cui la Gregoraci, in atteggiamenti amicali e confidenziali, è stata costruita una storia di passione infuocata", ha aggiunto la legale, evidenziando anche l'inesattezza del racconto della rivista che parla di una "gita intima in barca con quattro persone", mentre in realtà il gruppo era composto da più di dieci partecipanti.

Infine, la legale denuncia il tentativo di spettacolarizzare un'amicizia a discapito della verità e della privacy familiare: "Il signor Arca è sentimentalmente legato a un'altra donna dal 2014, con la quale ha due figli in tenera età. Prima di demolire una famiglia al solo scopo di lucro, è quanto meno opportuno verificare l'autenticità della notizia".

La paparazzata e le immagini al centro del caso

Il servizio di Oggi, diffuso anche online, mostra alcuni scatti che ritraggono Arca e Gregoraci sorridenti, vicini, e in un momento in cui lui sembra baciarla sul collo dopo aver ricevuto della crema solare. Il magazine ha descritto la scena come un momento di "complicità" che avrebbe fatto scattare una presunta scintilla tra i due, con frasi come "era un continuo cercarsi con lo sguardo".

Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci: le foto condivise da Oggi

Tuttavia, secondo quanto emerso e riportato dal legale dell'attore, quelle immagini rappresenterebbero solo gesti affettuosi tra amici di vecchia data, senza alcun secondo fine romantico. Al momento della pubblicazione del servizio, come si evince dalle foto condivise sui social, Francesco Arca si trovava in vacanza con la sua famiglia, un dettaglio che sembra rafforzare la sua posizione: quella gita in barca a Pantelleria altro non sarebbe che una giornata tra amici, lontana dalle fantasiose narrazioni pubblicate.