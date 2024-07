Belve: Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai dopo la fine dell'anno?

Ormai sono diversi i conduttori televisivi, amati dal pubblico della Rai, che hanno compiuto un passo decisivo per la loro carriera ed hanno deciso di trasferirsi su canale Nove. Tuttavia la rete nazionale non si è ancora data per vinta e per continuare il suo cammino ha deciso di puntare su quei volti noti che garantiscono un sicuro successo. Tra questo anche Francesca Fagnani.

Fagnani: Tra rinnovi e ritorni

La giornalista è diventata nota al grande pubblico non molto tempo fa, grazie al successo della sua trasmissione (da lei anche condotta), dal titolo Belve. Lo show ha come obiettivo principale quello di condurre delle interviste a quattr'occhi tra la Fagnani ed una figura importante di qualsiasi settore: dalla politica allo spettacolo. Non si tratta però di semplici conversazioni, ma dell'occasione per la conduttrice di mettere a nudo i suoi interlocutori con domande volutamente taglienti e senza vie di mezzo.

Antonella Clerici: ecco chi è il cantante del sugo-gate, la confessione a Belve

Ecco quindi che, visto il successo riscontrato dallo show, era probabilmente inevitabile per la Rai inserire anche nel palinsesto per il 2024 quest'ultimo spettacolo. Al contempo però anche al di fuori dell'azienda in questione si lotta per portarsi a casa Francesca Fagnani. Sembra infatti confermato che la casa di produzione Fremantle stia trattando con Discovery per riuscire a portare la giornalista su canale Nove, dove ormai anche suoi colleghi (Amadeus e Fabio Fazio) si sentono a casa propria. Tra l'altro, per quest'ultima si tratterebbe di un vero ritorno alle origini, dato che proprio su quelle reti aveva lanciato Belve all'inizio. Come andrà a finire? Per saperlo è necessario ancora attendere ulteriori sviluppi.