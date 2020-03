Franca Leosini: "Storie Maledette tornerà con quattro nuove puntate"

Franca Leosini tornerà con Storie Maledette nel corso del 2020, e lo farà con quattro nuove puntate, solo non subito perchè l'emergenza Coronavirus ha costretto a casa anche il mito di tanti leosiners.

Franca Leosini lo scorso 25 marzo è stata intervistata nella trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da pecora, in cui ha confermato che due delle nuove puntate sono già pronte, le altre due invece sono al momento in stallo, nell'attesa di poter riprendere il lavoro.

"Abbiamo registrato due puntate e dovrei registrarne altre due, bisognerà vedere quando mi faranno rientrare in un carcere [...] Non dico nulla perché sono scaramantica però posso dire che sono delle belle puntate e posso darvi questa anticipazione: due di queste puntate sono dedicate ai mandanti di un delitto. Sui mandanti di un delitto ci sarebbe molto da dire, il mandante può essere un vigliacco che si sporca la coscienza ma non le mani e può anche essere la vittima incolpevole di un reato che non ha commesso".

La popolare giornalista, che dunque non tornerà su Rai3 il 29 marzo, come precedentemente stabilito dai palinsesti, ha anche raccontato un po' della sua quarantena, tra quello che resta uno dei suoi passatempi preferiti, la cucina, e il lavoro incessante per il programma che l'ha resa praticamente una celebrità: "In questi giorni sono chiusa in casa. Studio, leggo. Sto preparando una nuova Storia Maledetta. Ho qui un ampio dispiegamento di verbali di processo in attesa che gli 'arresti domiciliari' si concludano".