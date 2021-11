Franca Leosini stasera su Rai3 con Che fine ha fatto Baby Jane?: Katharina Miroslawa nella seconda puntata

Franca Leosini torna stasera su Rai3, alle 21:20, con Che fine ha fatto Baby Jane?, il nuovo programma che continua a muoversi sulle orme del celebre Storie maledette e che ha esordito una settimana fa con buoni risultati sul fronte degli ascolti.

Protagonista della seconda puntata, dal titolo "Una, nessuna, Katharina", è Katharina Miroslawa con la sua storia, iniziata a cavallo tra gli anni '80 e '90 e passata dalle note della cronaca rosa a quelle della nera. Franca Leosini l'ha incontrata per "Storie Maledette" nel gennaio del 2001, a Venezia nel Carcere La Giudecca. La bellissima Katharina si esibiva danzando nei night club, sotto gli sguardi roventi degli avventori. A fermare la musica e la danza, furono due colpi di pistola, esplosi contro l'uomo che Katharina allora amava, dall'uomo che aveva smesso di amare.

Per quel delitto, l'omicidio dell'amante, il ricco imprenditore Carlo Mazza - per il quale ha sempre negato ogni responsabilità - Katharina ha pagato alto il prezzo della pena. 21 anni e sei mesi fu la condanna inflittale nel febbraio del 1993 come mandante morale dell'omicidio. In carcere entrerà, però - dopo una lunga e rocambolesca latitanza - solo nel 2000. Da otto anni Katharina Miroslawa è tornata in libertà. Ma che donna è oggi? Come vive e come convive con il suo passato?

In uno studio nuovo, di grande impatto visivo, Franca Leosini ricostruisce, attraverso materiali di repertorio e docufiction, la vicenda umana e giudiziaria del protagonista della puntata, il cui volto viene svelato solo quando la conduttrice riporta lo spettatore nel presente. A questo punto compare il suo ospite com'è oggi, con tutto il peso degli anni di galera scontati. Si scopre qui "Che fine ha fatto Baby Jane?".

Le due puntate del programma, per la prima volta in assoluto, sono disponibili anche su RaiPlay Radio con un podcast di Rai Radio 1 di otto puntate. Le prime quattro sono disponibili già dal 5 novembre mentre le ultime quattro, relative alla puntata in onda in questo giovedì 11 novembre, saranno distribuite online su RaiPlay Radio/Radio 1 dal 12 novembre.