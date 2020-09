Franca Leosini, paura a Storie Maledette: "Quella volta che mi sentii minacciata"

In tanti anni di conduzione di Storie Maledette, Franca Leosini si è sentita minacciata una sola volta: durante l'intervista a Marco Mariolini. La giornalista e conduttrice ha raccontato in un'intervista a Selvaggia Lucarelli cosa è successo in quell'occasione.

La chiacchierata tra Franca Leosini e Selvaggia Lucarelli è una delle rare interviste concesse dalla conduttrice di Storie Maledette. La trasmissione che racconta i protagonisti della cronaca nera italiana è nata nel 1994 e in tanti anni solo una volta la giornalista si è sentita minacciata. "Mi è capitato solo una volta con Marco Mariolini" ha detto alla sua intervistatrice.

Nella sua autobiografia Il cacciatore di anoressiche Marco Mariolini si definisce un anoressofilo perché desidera sessualmente le donne anoressiche e scheletriche. "Durante l'intervista mi sono sentita minacciata. Gli ho rivolto una domanda che probabilmente lo aveva innervosito e lui ha cominciato ad ondeggiare sulla sedia in modo veramente minaccioso". Franca dice di aver avuto paura che il detenuto le potesse mettere le mani al collo, anche perché lei chiede ed ottiene che durante l'intervista non ci siano agenti di custodia presenti. "A quel punto il regista ha capito e ha dato lo stop" togliendo la conduttrice da una situazione molto tesa.

Marco Mariolini è in carcere per aver ucciso la fidanzata Monica con 22 coltellate. Dal suo libro è stato tratto il film Primo amore, diretto dal regista Matteo Garrone.

L'intervista alla Leosini si conclude con un scoop un po' vanitoso per il mondo del web e dei social: "Vorrei dire che le ciglia sono mie, non sono finte" svela con ironia Franca conoscendo le voci che girano in rete.