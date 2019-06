Franca Leosini, Federica Sciarelli sull'intervista a Ciontoli: "Questo di Storie Maledette è un colpaccio"

Franca Leosini ospiterà Antonio Ciontoli a Storie Maledette e Federica Sciarelli non le ha risparmiato la stoccata nella puntata di Chi l'ha visto? andata in onda mercoledì sera su Rai 3.

Lo storico programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più discussi di cronaca è tornato a occuparsi, mercoledì 26 giugno, dell'omicidio di Marco Vannini. In studio, insieme alla mamma di Marco, non si è parlato solo dei nuovi sviluppi ma anche del fatto che Storie Maledette andrà in onda con due puntate speciali, domenica 30 giugno e martedì 2 luglio, dedicate allo stesso caso di cronaca ma raccontato da Antonio Ciontoli, ad oggi ritenuto esecutore materiale dell'omicidio.

Con questa intervista esclusiva, Franca Leosini non ha fatto arrabbiare parecchio solo la mamma del ragazzo ucciso, ma anche la conduttrice di Chi l'ha visto.

Federica Sciarelli ha definito quello della collega un colpaccio, e non solo per l'eccezionalità dell'intervista: le parole della conduttrice sono sembrate una sorta di accusa nei riguardi della collega, condita da una buona dose di risentimento. "Per dovere di chiarezza, dobbiamo dire che noi di Chi l'ha visto l'abbiamo sempre chiesta l'intervista a Antonio Ciontoli. A noi non ce l'ha mai concessa. Come si dice: "Fatevi una domanda, datevi una risposta". Questo è" sono state le dure parole della Sciarelli.