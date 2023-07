Fran Drescher in Italia alla sfilata di Dolce & Gabbana, è polemica alla vigilia dello sciopero della SAG

La foto di Fran Drescher con Kim Kardashian alla sfilata di Dolce & Gabbana ha suscitato le preoccupazione degli addetti ai lavori: 'A meno che il tavolo delle trattative non si sia spostato in Italia, questa è una caduta di stile per la presidente di un sindacato'.

Mentre si avvicina il momento in cui potrebbe scattare lo sciopero degli attori iscritti al sindacato SAG-AFTRA, paralizzando definitivamente Hollywood dopo lo scioero degli sceneggiatori in corso da maggio, la Presidente del sindacato Fran Drescher ha trovato il tempo per volare in Italia e partecipare alla sfilata di Dolce & Gabbana in Puglia.

Fran Drescher non era sola a godersi la breve vacanza italiana, visto che a farle compagnia c'era Kim Kardashian, ritratta con lei in una foto, ma anche Helen Mirren, Kerry Washington, Angela Bassett, Christian Bale, Kris Jenner e altre star erano presenti all'evento glamour durato cinque giorni, che ha visto perfino un'esibizione di Diana Ross.

Anche se non è chiaro per quanto tempo si sia trattenuta in Italia, Fran Dresher ha partecipato allo spettacolo di chiusura di domenica, come confermato da Kim Kardashian a 362 milioni di follower su Instagram con un post che mostrava le due sorridenti mentre la didascalia elogiava Drescher come "la mia icona della moda".

Ma gli attori sul punto di scioperare non hanno preso bene la vacanza della loro rappresentante sindacale, criticando la sua scelta di partecipare a un evento sontuoso in un momento così cruciale per il sindacato, mentre altri puntano il dito sul fatto che ha socializzato con Kim Kardashian, al centro delle polemiche dopo aver attraversato i picchetti della WGA a New York per girare American Horror Story di Ryan Murphy, dopo essere stata scelta nel cast dei nuovi episodi.

"A meno che il tavolo delle trattative non si sia spostato in Italia (insieme al dresscode), questa è una mossa terribile per un presidente di sindacato", ha commentato su Twitter la creatrice di Fleishman is in Trouble Taffy Brodesser-Akner.

"Hanno posticipato la scadenza in modo che potesse partecipare a una festa in Italia?", ha chiesto Jorge Rivera, vicepresidente del Latinx Writers Committee della WGA West.

SAG-AFTRA ha risposto alle domande della stampa specificando che Fran Drescher sarebbe tornata a Los Angeles prima della scadenza del contratto cinematografico e televisivo del sindacato, scadenza prevista per mercoledì 12 luglio a mezzanotte.