Fragili 2, torna stasera su Canale 5: colpi di scena e misteri nella prima puntata della miniserie

La miniserie riparte con un matrimonio a sorpresa e un drammatico colpo di scena. Tra rivalità, nuovi arrivi e vecchi amori, la serenità è minacciata.

Stasera, mercoledì 13 agosto, e domani, giovedì 14 agosto, torna su Canale 5 alle 21:30 Fragili 2, il sequel della miniserie che ha conquistato il pubblico. Ci attendono due serate ricche di emozioni, comicità e momenti toccanti, disponibili anche in streaming e in replica su Mediaset Infinity.

Prodotta da Sunshine Production e diretta da Bruno e Chiara Frustaci, la serie ci riporta nella Comunità del Casale, dove le vite di giovani e anziani si intrecciano per superare incomprensioni e costruire una vera e propria famiglia. Il cast vanta nomi di spicco come Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto, affiancati da un coro di attori che danno vita a storie di amicizia, amore e rinascita. Questa seconda stagione non rinuncia alla sua vena comica, ma si immerge in temi più profondi legati alle fragilità umane, affrontando conflitti generazionali e nuove opportunità di riscatto.

Cosa succederà nel primo episodio

Nel primo appuntamento, i ragazzi dell'Arca di Noè devono affrontare l'ostilità dei vicini. Marco cerca di riprendersi dopo la partenza di Claudia, mentre la serenità di Renato e Angelica è minacciata dall'arrivo di Patrizio, padre di Pippo. Intanto, Edoardo cerca di aiutare la madre a lottare contro l'alcolismo.

Fragili 2: una scena con il cast

Omar ritrova suo fratello Adam, che farà breccia nel cuore di Mattia. L'evento più atteso, il matrimonio di Rosa e Gianni, è al centro della scena, ma un evento inaspettato lascerà tutti a bocca aperta: la sposa non si presenta all'altare. Nel frattempo, Adele inizia una relazione con un uomo molto più giovane di lei.

Cast della miniserie: