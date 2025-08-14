Fragili 2 stasera su Canale 5: trama e cast dell’ultima puntata della miniserie con Corinne Clery

Stasera su Canale 5 il gran finale di Fragili 2: Rosa e Gianni affrontano il futuro, Patrizio appicca un incendio al Casale ma giovani e residenti si uniscono per superare la crisi.

Stasera, giovedì 14 agosto, torna su Canale 5 alle 21:30 Fragili 2, con la seconda e conclusiva puntata della miniserie trasmessa in due serate consecutive e disponibile in live streaming e on Demand su Mediaset Infinity. Ecco cosa ci aspetta questa sera: trama e cast dell'ultimo episodio.

Riassunto della prima puntata

I ragazzi dell'Arca di Noè devono affrontare l'ostilità dei vicini. Marco cerca di riprendersi dopo la partenza di Claudia e la serenità di Renato e Angelica è minacciata dall'arrivo di Patrizio, padre di Pippo. Edoardo cerca di aiutare la madre a lottare contro l'alcolismo. Omar ritrova suo fratello Adam, che farà breccia nel cuore di Mattia. Il matrimonio di Rosa e Gianni, è al centro della scena, ma la sposa non si presenta all'altare. Nel frattempo, Adele inizia una relazione con un uomo molto più giovane di lei.

Anticipazioni dell'episodio del 14 agosto

Rosa e Gianni si interrogano sul futuro del loro amore, cercando di capire se tra loro ci sia ancora un cammino comune dopo il colpo di scena delle nozze. Intanto, Renato è tormentato dal sospetto di essere stato tradito, pur senza prove concrete. Angelica, profondamente scossa, scopre che Patrizio è un ladro e lo caccia via.

Ma l'uomo, accecato dalla rabbia, reagisce in modo pericoloso: appicca un incendio che devasta il Casale, mettendo in pericolo la vita di tutti. In un momento di grande emergenza, giovani e residenti uniscono ancora una volta le forze per superare la crisi. Dal dramma nasce però anche la speranza: i rapporti spezzati trovano una via di ricucitura e, per Rosa, giunge finalmente il momento di pronunciare il suo vero "sì".

Cast della miniserie:

Massimo Dapporto è Gianni;

è Gianni; Corinne Clery è Adele;

è Adele; Barbara Bouchet è Rosa;

è Rosa; Mino Abbacuccio è Renato;

è Renato; Raniero Monaco di Lapio è Marco;

di Lapio è Marco; Crisula Stafida è Angelica;

è Angelica; Francesco Casibba è Mattia;

è Mattia; Pepe Lin è Jia;

è Jia; Abduul Cisse è Omar.

