Fourth Wing: Rebecca Yarros, Belmont Cameli e il cast svelato da un indizio su Instagram?

Il cast della serie TV di Fourth Wing sta per essere rivelato? Un misterioso indizio sui profili Instagram di Rebecca Yarros, Michael B. Jordan e altri volti cari ai fan accende la curiosità.

Sostenere che per l'uscita dell'adattamento di Fourth Wing su Prime Video ci sia hype sembra quasi riduttivo. Le aspettative per questa serie sono altissime e la saga letteraria di Rebecca Yarros è di sicuro una delle più amate del panorama contemporaneo. Proprio per questo le voci sul possibile cast si stanno rincorrendo ormai da settimane, innescando una vera e propria ossessione verso ogni possibile segnale che potrebbe rivelare qualche succulento indizio. Nelle ultime ore, infatti, un cambiamento nella foto profilo di Instagram dell'autrice (e non solo) sembra aver suscitato parecchio scalpore.

Il mistero delle foto in bianco e nero

L'immagine profilo di Rebecca Yarros è di recente passata in bianco e nero; un dettaglio apparentemente insignificante se non fosse che, insieme a lei, anche altri volti che si pensa possano essere collegati al progetto hanno fatto lo stesso. Belmont Cameli (Off Campus), Michael B. Jordan (produttore esecutivo della serie), Mackenzie Foy (che nel totocast era stata individuata come probabile protagonista), Michael Cimino (che molti sognano come Ridoc), Danny Griffin e tanti altri attori associati dai fan all'adattamento hanno improvvisamente cambiato la loro foto profilo mettendola in bianco e nero.

L'immagine del profilo di Rebecca Yarros

Che sia una strabiliante coincidenza? Può darsi, ma potrebbe anche rivelarsi un'intelligente operazione social per tenere alta l'attenzione dei tantissimi fan sulla produzione di questa serie che, dopo gli ultimi annunci fatti da Jordan e Yarros stessi, sembra entrata in una fase produttiva attiva.

Di cosa parla Fourth Wing?

_Fourth Win_g racconta la storia di Violet Sorrengail, una giovane amante dei libri che viene costretta dalla madre, una spietata generale, ad arruolarsi nella dura Accademia Militare di Basgiath. In questo luogo, un gruppo scelto di cadetti deve legarsi a un drago per combattere una minaccia che mette in pericolo i confini del regno. Tra prove disumane e violenza, Violet conosce Xaden Riorson, uno studente dell'ultimo anno che sembra nutrire verso di lei nient'altro che rancore ma, ovviamente, tra i due le cose si faranno molto complicate, specialmente a causa dei loro draghi.