Fosca Innocenti 2 stasera su Canale 5: anticipazioni, trama e cast della prima puntata

Stasera 13 gennaio su Canale 5 in prima serata inizia la seconda stagione di Fosca Innocenti. La serie con protagonista Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo che lavora in una questura composta quasi esclusivamente da donne esperte in indagini, analisi e gialli. Ecco le anticipazioni della prima puntata.

Trama della seconda stagione

Proseguono le indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia assieme alla sua squadra investigativa quasi tutta al femminile. Nella vita di Fosca non c'è solo il lavoro, ma anche l'amore per Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca: un sentimento che verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, misurarsi con tanti colpi di scena e situazioni inaspettate. Immancabile la Giostra del Saracino, celebre rievocazione storica aretina che fa da cornice alla serie. Fosca ama galoppare tra i suoi girasoli sempre con il naso all'erta per trovare soluzioni ai diversi casi.

Cosa vedremo stasera - Trama prima puntata - Come La Principessa

Fosca indaga sull'apparente suicidio di una ragazza, che poco prima delle nozze si sarebbe lanciata dalla finestra di un antico castello. Il gesto sembra ripercorrere la leggenda della sposa suicida, raccontata a Fosca da Gino, custode e memoria storica del castello: il ritratto dell'infelice sposa campeggia proprio nella stanza della tragedia. Ma Fosca capisce che la ragazza trovata morta e' stata uccisa. Da chi? Dal promesso sposo? Da un familiare? O da chi altro?ad un'indagine già complessa sopraggiungono altri guai.

Cast della serie:

Vanessa Incontrada, Giorgia Trasselli, Cecilia Dazzi, Claudio Bigagli, Francesco Arca, Irene Ferri, Desiree Noferini, Giovanni Scifoni, Sergio Mùniz, Caterina Signorini, Maria Chiara Centorami e Francesco Leone. Regia di Giulio Manfredonia