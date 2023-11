Forest: il nuovo film d’animazione di Al One presentato al Nat Geo Fest 2023

AL/ONE ha presentato le prime immagini del suo nuovo film d'animazione, Forest, nel corso della seconda giornata della Nat Geo Fest 2023, in corso di svolgimento a Milano. L'occasione per mostrare le prime scene di questa nuova avventura dal'anima fortemente ambientalista è stata un incontro che i due registi, Luca Della Grotta e Francesco Dafano, hanno avuto con la content creator e influencer ambientalista Sofia Pasotto.

Forest racconta le avventure di Fey, un giovane fungo deciso a difendere la foresta in cui vive dagli incendi. Per farlo recluterà una squadra composta da altre creature del bosco. Dopo la parabola sul riciclo Trash, Della Grotta e Dafano stanno lavorando al secondo capitolo della trilogia animata sull'ambiente.

Trash, che ha vuto una proiezione speciale proprio prima dell'incontro tra registi e Pasotto, è stato presentato in anteprima fuori concorso alla Festa del Cinema di Roma 2021, per poi approdare nelle sale di oltre quaranta paesi nel mondo, vincendo, tra i molti premi, Il Silver Remi al WorldFest di Houston, il Pulcinella Award per la migliore regia a Cartoons on the Bay 2021, il premio come Miglior Film al Giffoni Film Festival 2021 nella sezione School Experience, e il Premio Mario Verdone al Festival del cinema europeo di Lecce 2021, oltre a essere stato selezionato in anteprima mondiale allo Shangai International Film Festival e al Locarno Film Festival 2021 nella sezione Kids.

Vero protagonista del film è la foresta stessa, e sono proprio i due registi a raccontare cosa li ha ispirati per questo loro secondo lungometraggio animato: "Le foreste sono da sempre fondamentali per la vita stessa su questo pianeta. Crediamo che una storia che affondi la propria essenza proprio nella centralità dell'importanza che ha l'ecosistema boschivo per l'umanità, sia quanto mai attuale e necessario."

"Ma, come abbiamo fatto anche nel nostro film precedente (Trash), per parlare di un argomento essenziale, abbiamo creato un mondo popolato da esseri di fantasia, perché è attraverso la fantasia e le storie, che si arriva al cuore delle persone. Abbiamo creato un mondo nascosto tra le foglie e i tronchi; un mondo popolato da creature fantastiche che speriamo sia in grado di comunicare un senso di appartenenza e meraviglia ad un pubblico più ampio possibile, con un'attenzione particolare ai bambini e ragazzi, ma anche agli adulti. Perché se il mondo di domani appartiene ai giovani, cosa lasceremo loro in eredità è deciso oggi, e è solo nostra responsabilità".