Forbidden Fruit, trame dal 5 al 10 ottobre: Sahika torna e sposa Hasan Ali

Yildiz indaga sul ritorno di Sahika e inventa una gravidanza, mentre Hasan Ali si ritrova coinvolto in un matrimonio destinato a sconvolgere gli equilibri familiari e a riaccendere nuovi conflitti.

Nuova settimana ricca di colpi di scena per Forbidden Fruit, la soap turca che continua a tenere banco su Canale 5. Dal lunedì 5 a sabato 10 ottobre, gli episodi porteranno al centro della scena Yildiz, Çagatay, Ender, Sahika e Hasan Ali, alle prese con nuovi intrighi, bugie e alleanze destinate a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, mentre l'appuntamento del sabato è previsto alle 16.15. Ma cosa succederà nei nuovi episodi? Tra un'improvvisa gravidanza inventata, sospetti sul ritorno di Sahika, strategie per conquistare il controllo della holding e un matrimonio destinato a far discutere, la settimana si preannuncia particolarmente movimentata.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 5 al 10 ottobre vedono soprattutto il ritorno di Sahika, che continua a muoversi nell'ombra insieme a Ender per portare avanti il loro piano. Yildiz, però, inizia a sospettare che la donna sia ancora viva e decide di indagare.

Sevval Sam interpreta Ender

Nel frattempo, Yildiz ricorre a una clamorosa bugia, fingendosi incinta per evitare di perdere il locale della lavanderia. La situazione le sfugge rapidamente di mano quando Cansu si congratula con lei davanti a tutta la famiglia.

Grande spazio anche agli intrighi di Hasan Ali, Ender e Sahika. Quest'ultima riuscirà a ribaltare ancora una volta gli equilibri, arrivando a sorprendere tutti con un annuncio destinato a provocare una vera e propria crisi familiare. E mentre Zehra e Mert arrivano al punto di rottura, Yildiz e Asuman dovranno fare i conti con le conseguenze delle loro scelte.

Lunedì 5 ottobre

Feride organizza un incontro con le sue amiche per presentare Yildiz. Grazie all'astuzia della giovane e di Asuman, la situazione porta Feride a regalarle una preziosa collana di famiglia, facendo felice anche Çagatay.

Eda Ece nel ruolo di Yıldız Yılmaz

Durante una cena, però, l'arrivo di Cansu mette in difficoltà Çagatay e alimenta i sospetti di Yildiz e Feride. Nel frattempo, Sahika convince Ender e Caner ad accettare il piano legato al matrimonio con Hasan Ali. Dopo aver ascoltato Zehra parlare del ritorno di Sahika, Yildiz decide di iniziare a indagare. Intanto Ender passa al contrattacco e ricatta Hasan Ali.

Martedì 6 ottobre

Yildiz ed Emir iniziano a sospettare che Sahika sia ancora viva e che possa essere nascosta proprio a casa di Ender. I due decidono quindi di entrare nell'appartamento per cercarla. Il loro tentativo, però, non va come previsto: Ender li sorprende e li fa entrare in casa, negando categoricamente che Sahika si trovi lì.

Can Nergis nel ruolo di Mert Kara

Nel frattempo Hasan Ali è particolarmente stressato e accusa problemi di pressione. Preoccupato per le sue condizioni, Çagatay decide di portarlo a casa propria.

Mercoledì 7 ottobre

Nuovi problemi per Yildiz e i ragazzi. Il proprietario del locale in cui si trova la loro lavanderia, Ozgur, comunica a Yildiz di aver bisogno urgente di denaro e di voler quindi vendere il locale. Per impietosirlo e guadagnare tempo, con la speranza che sia poi Çagatay ad acquistare l'attività, Yildiz decide di inventarsi una gravidanza.

La bugia, però, rischia di diventare subito un problema. Durante una cena di famiglia, Hasan Ali invita Cansu e la ragazza, dopo aver saputo da Emir e Caner che Yildiz sarebbe incinta, si congratula con lei davanti a tutti. Cansu è completamente ignara della verità e la situazione lascia Çagatay e tutta la famiglia sotto shock. A quel punto Yildiz è costretta ad ammettere di aver mentito a Ozgur.

Giovedì 8 ottobre

Ender e Sahika possono finalmente festeggiare il successo del loro piano. Le due sono riuscite a recuperare le azioni della holding e a dimostrare la propria superiorità nei confronti di un Hasan Ali ormai rassegnato. Sahika, però, non ha intenzione di fermarsi. La donna costringe infatti Mahmut a collaborare con lei, rivelandogli di aver mentito sulla morte di suo padre.

Nesrin Cavadzade nel ruolo di Şahika Ekinci

Nel frattempo, Zehra prova a far ingelosire Mert architettando una finta sparizione. Il piano, però, si rivela un completo fallimento: Mert non reagisce come lei sperava e Zehra rimane frustrata e ignorata.

Venerdì 9 ottobre

Yildiz e Asuman valutano la possibilità di sottoporsi ad alcuni trattamenti di chirurgia estetica non permanenti. Alla fine, però, sarà soltanto Asuman a sottoporsi al trattamento.

Gli effetti sul suo viso sono tutt'altro che facili da nascondere e la donna fatica a trovare un modo per evitare che Feride si accorga di quanto accaduto.

Yildiz escogita così una soluzione: organizzare una cena di famiglia a lume di candela, nella speranza di nascondere il volto di Asuman. Il piano, però, si trasforma presto in un totale fallimento.

Intanto Hasan Ali e il suo avvocato aspettano con ansia Sahika. L'obiettivo è riuscire a firmare il divorzio prima che scadano le ventiquattro ore dal matrimonio.

Berk Oktay nel ruolo di Çağatay Kuyucu

Sabato 10 ottobre alle 16.15

Il colpo di scena più importante della settimana arriva nell'appuntamento del sabato. Hasan Ali sorprende Mert annunciando il ritorno di Sahika ed Ender in azienda. L'uomo cerca di convincerlo che si tratta soltanto di una scelta legata all'immagine della società, nonostante le tensioni degli ultimi tempi.

Nel frattempo Sahika si prepara a trasferirsi a casa del marito. Yildiz, Caner ed Emir discutono del suo misterioso ritorno, ma la situazione precipita quando Sahika si presenta direttamente a casa di Çagatay. La donna fa un annuncio destinato a sconvolgere tutti: ha sposato Hasan Ali.

La notizia provoca una vera e propria crisi in famiglia. --Feride va su tutte le furie--, mentre Yildiz e Asuman iniziano a sospettare che dietro quelle nozze ci sia un piano ben preciso. Nessuno sembra credere alla versione di un improvviso innamoramento.

Hasan Ali, messo alle strette, cerca di convincere Çagatay a sostenerlo. Ma quando rimane da solo con Sahika, l'uomo le impone di firmare il divorzio. La situazione, però, prende una piega inaspettata: Sahika non ha alcuna intenzione di lasciarlo. Nel frattempo arriva anche una svolta drammatica per Zehra e Mert. Il loro rapporto precipita definitivamente e Mert consegna alla donna i documenti per il divorzio.