Forbidden Fruit, trame dal 12 al 17 ottobre: Cansu mette in pericolo Halit Can, Mert ricatta Çagatay

Le anticipazioni di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 ottobre, annunciano una settimana ricca di colpi di scena. Sahika non avrà alcuna intenzione di rinunciare ai suoi privilegi e continuerà a mettere in difficoltà Hasan Ali, mentre Zehra dovrà fare i conti con la fine del matrimonio con Mert. Intanto, il rapporto tra Cansu e Çagatay diventerà sempre più complicato e alcuni segreti rischieranno di mettere in crisi la serenità di Yildiz.

La soap turca Forbidden Fruit, che intreccia intrighi familiari, ambizioni personali, tradimenti e giochi di potere, tornerà con nuovi episodi nel daytime di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato 17 ottobre alle 15.30. Ecco che cosa vedremo giorno per giorno nelle prossime puntate.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 12 al 17 ottobre, Sahika sarà al centro delle vicende coniugali e aziendali che coinvolgono Hasan Ali. Dopo il matrimonio lampo, la donna non accetterà le proposte economiche del marito per arrivare al divorzio e continuerà a comportarsi come la padrona assoluta della casa e dell'azienda. Tra atteggiamenti provocatori, iniziative pubbliche e spese senza freni, Sahika cercherà di consolidare la propria posizione, facendo perdere la pazienza a Hasan Ali.

Parallelamente, si complicherà la situazione di Zehra. Dopo la separazione da Mert e la perdita delle sue azioni, la donna si rivolgerà a Hasan Ali, che interverrà per costringere l'uomo a cedere le quote. Ma il ritorno di Mert nella vita di Zehra, con nuove promesse e richieste di una seconda possibilità, rischierà di riaprire vecchie ferite.

Can Nergis nel ruolo di Mert Kara

A preoccupare sarà anche il comportamento di Cansu, sempre più insistente nei confronti di Çagatay. Il ricatto legato a una fotografia compromettente e gli atteggiamenti della donna faranno crescere la tensione, fino a un episodio particolarmente allarmante che coinvolgerà il piccolo Halit Can. Sahika ed Ender inizieranno a sospettare che tra Cansu e Çagatay ci sia qualcosa che non torna e decideranno di approfondire la vicenda.

Nel frattempo, Yildiz continuerà a fidarsi del marito, senza conoscere tutti i retroscena che lo riguardano. Caner ed Emir si troveranno così davanti a una scelta difficile: raccontarle la verità oppure proteggerla da una possibile delusione.

Lunedì 12 ottobre: Sahika rifiuta il divorzio da Hasan Ali

Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa e commentano il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali. Poco dopo arriva Yildiz, che rivela loro una notizia destinata ad avere conseguenze: Zehra sta divorziando da Mert.

Nel frattempo, nella villa, Hasan Ali cerca una soluzione per liberarsi della moglie e tenta di negoziare il divorzio attraverso il proprio avvocato. Sahika, però, non è disposta ad accettare le condizioni proposte. La donna rifiuta anche le generose offerte economiche del marito e continua a tormentarlo, decisa a non rinunciare alla posizione conquistata.

Martedì 13 ottobre: Hasan Ali tende una trappola a Mert

Sahika continua a rendere difficile la vita di Hasan Ali. In casa si comporta come una moglie premurosa, arrivando persino ad attribuirsi il merito dei piatti preparati dalla servitù. In azienda, invece, si autoproclama "Signora Presidente" e semina il caos con le sue iniziative, portando il marito sempre più vicino al limite della sopportazione.

Nesrin Cavadzade interpreta il personaggio di Şahika Ekinci

Hasan Ali decide intanto di intervenire nella vicenda di Zehra. Dopo essere stata lasciata da Mert e privata delle sue azioni, la giovane si rivolge a lui in cerca di aiuto. Il presidente organizza così un confronto con Mert e lo costringe a firmare la cessione delle quote attraverso pesanti minacce, facendo leva anche sulla situazione del figlio che l'uomo tiene nascosto. Una volta ottenute le firme, Hasan Ali promette a Zehra che si occuperà personalmente della gestione delle azioni.

Mercoledì 14 ottobre: Sahika vuole diventare la Signora Presidente

Sahika vuole essere riconosciuta da tutti come la "Signora Presidente" e pianifica un servizio fotografico per una rivista insieme a Hasan Ali. L'idea, però, irrita profondamente il marito. La donna non si lascia scoraggiare e decide di dedicarsi allo shopping di gioielli con Ender, alla quale regala anche un paio di orecchini. Non contenta, chiede a Mahmut di creare alcune fanpage dedicate a lei.

Sul fronte sentimentale, Çagatay continua a essere tormentato dal ricatto da un milione di lire legato alla fotografia in cui Cansu lo bacia con la forza. L'uomo, esasperato, affronta duramente la ragazza. Cansu nega ogni responsabilità, ma continua a cercarlo con atteggiamenti provocatori, alimentando i sospetti e la tensione.

Giovedì 15 ottobre: Mert torna da Zehra e le chiede perdono

Deciso a mettere fine al ricatto, Çagatay chiede segretamente a Sedai di procurargli alcuni uomini che possano aiutarlo a risolvere la situazione. La vicenda rischia di complicarsi ulteriormente, mentre Cansu continua a essere una presenza ingombrante nella sua vita.

Intanto Zehra, dopo aver divorziato da Mert grazie all'intervento di Hasan Ali, si trasferisce a casa del presidente e va a trovare Yildiz. La visita, però, si trasforma in un momento spiacevole: Feride, insieme ad Asuman, la umilia.

Eda Ece nel ruolo di Yıldız Yılmaz

Poco dopo Mert torna alla carica e, dichiarandosi pentito, supplica Zehra di concedergli un'altra possibilità. Confusa dalla situazione, la giovane si confida con Cansu, che approfitta del momento per fare paragoni scomodi e insinuarsi ulteriormente nella vicenda.

Venerdì 16 ottobre: Yildiz salta la festa di Çagatay

Mahmut confida a Sedai di essere innamorato di Cansu. Nel frattempo Sahika organizza un'intervista e un servizio fotografico per mostrare al pubblico l'immagine di un matrimonio felice con Hasan Ali. Dietro questa facciata, tuttavia, continua a manipolare il marito e a spendere liberamente il suo denaro.

Anche in azienda la donna cerca di imporre le proprie idee, proponendo investimenti innovativi sul web. Le sue iniziative incontrano però lo scetticismo di Ender e dello stesso Hasan Ali, che non sembrano intenzionati ad assecondarla in tutto.

Berk Oktay: Çağatay Kuyucu

Yildiz, intanto, vuole festeggiare il compleanno di Çagatay preparando un dolce per l'occasione. La donna deve però affrontare le critiche di Feride e, quando tutto sembra pronto, un improvviso malore del piccolo Halit Can la costringe a rinunciare alla festa. Un imprevisto che rischia di cambiare i suoi programmi.

Sabato 17 ottobre: Cansu mette in pericolo Halit Can, scoppia il caos

La puntata di sabato si preannuncia particolarmente tesa. Cansu mostra comportamenti sempre più preoccupanti: mentre parla da sola, arriva a confessare che butterebbe il bambino in mare. Poco dopo, Çagatay la sorprende mentre mette il piccolo Halit Can in una situazione pericolosa, avvicinandolo all'acqua.

La reazione dell'uomo è durissima, ma Cansu cerca di presentarsi come una vittima davanti a Mahmut e Hasan Ali. Quest'ultimo, nonostante quanto accaduto, la convince comunque a partecipare alla festa.

Şevval Sam interpreta Ender Çelebi

Nel frattempo Mert ricatta Çagatay utilizzando alcune fotografie compromettenti per ottenere denaro e continua a manipolare Zehra. La situazione si fa ancora più delicata quando Sedai rivela a Sahika ed Ender alcuni dettagli sul rapporto tra Cansu e Çagatay. Le due donne iniziano a sospettare che tra loro ci sia molto più di una semplice amicizia e decidono di indagare prima di prendere una posizione.

Anche Caner ed Emir vengono messi al corrente della vicenda e si trovano davanti a un dilemma: devono raccontare tutto a Yildiz oppure proteggerla da una verità che potrebbe ferirla? La donna, infatti, continua a fidarsi ciecamente del marito, ignara di ciò che sta accadendo alle sue spalle. Emir, però, fatica sempre di più a mantenere il segreto.