Forbidden Fruit, anticipazioni dal 19 al 24 ottobre: Sahika uccide Mahmut e prova a incastrare Zehra

Sahika uccide Mahmut dopo uno scontro drammatico e cerca di coinvolgere Zehra per proteggersi dai sospetti. Intanto, Çağatay prepara una trappola per Cansu e Yildiz prende una decisione drastica.

Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 19 al 24 ottobre, saranno segnate da una vicenda drammatica che coinvolgerà Sahika, Mahmut e Zehra. Dopo lo scontro con Mahmut, Sahika cercherà di proteggersi dalle conseguenze delle proprie azioni e di allontanare da sé i sospetti, coinvolgendo Zehra nella sua strategia.

La soap turca Forbidden Fruit, tra intrighi familiari, tradimenti, ambizioni e giochi di potere, torna con nuovi episodi nel daytime di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10 e sabato 24 ottobre alle 15:30. Al centro delle puntate ci saranno anche i sospetti di Ender su Sahika, un'alleanza che Hasan Ali faticherà ad accettare e una nuova manipolazione ai danni di Zehra.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 19 al 24 ottobre su Canale 5, saranno segnate da intrighi e colpi di scena. Sahika arriverà a uccidere Mahmut e proverà a incastrare Zehra, mentre Çagatay tenderà una trappola a Cansu. Ma il piano avrà conseguenze inaspettate: Yildiz, convinta di essere stata tradita, lascerà la casa con il piccolo Halit Can.

Lunedì 19 ottobre: Ender cerca un'alleanza contro Sahika

Ender tenta di convincere Hasan Ali ad allearsi con lei per contrastare Sahika. Entrambi ritengono che la donna abbia perso il senso della misura da quando ha sposato il presidente, ma Hasan Ali non si fida completamente della proposta e teme che qualcuno del suo entourage possa tradirlo.

Mahmut Haznedar è interpretato dall'attore turco Mert Altınışık

Ender gli suggerisce di prestare attenzione soprattutto a Mahmut, lasciando intendere che potrebbe non essere così leale come sembra. Hasan Ali, tuttavia, preferisce procedere con cautela. Nel frattempo, Ender invita a cena Çagatay e Yildiz per festeggiare l'ingresso di lui nell'azienda e il suo trasferimento nella holding. La donna spera così di avvicinarsi al nuovo socio e di trovare un alleato contro Sahika.

Martedì 20 ottobre: Hasan Ali e Sedai smascherano Mahmut

Hasan Ali e Sedai elaborano un piano per scoprire se Mahmut stia davvero tramando contro di loro. I due gli fanno credere di essere impegnati in un'indagine nei suoi confronti, spingendo Sahika a convocarlo per chiedergli spiegazioni.

Mahmut, colto alla sprovvista, nega di volerla tradire. Quello che entrambi ignorano è che Sedai sta registrando la conversazione. Grazie a questo stratagemma, emerge la verità sul tradimento di Mahmut.

Intanto, Ender rinnova il proprio invito a cena a Yildiz e Çagatay. La donna vuole sfruttare il fatto che Çagatay sia diventato socio della holding per convincerlo a collaborare con lei. Sahika, però, potrebbe accorgersi presto delle sue intenzioni e decidere di intervenire.

Sevval Sam interpreta Ender

Mercoledì 21 ottobre: Sahika annuncia di volere un figlio da Hasan Ali

Sahika insiste per partecipare alla cena organizzata da Ender, determinata a impedire che la donna possa influenzare Çagatay a proprio vantaggio. Una volta arrivata, sorprende tutti con un annuncio inatteso: lei e Hasan Ali vogliono avere un bambino.

Il presidente cerca di sdrammatizzare, facendo credere agli ospiti che si tratti soltanto di uno scherzo. Sahika, però, continua a sostenere che il progetto sia reale, lasciando gli invitati senza parole. La sua dichiarazione rischia di complicare ulteriormente il rapporto con Hasan Ali e di alimentare nuovi sospetti sulle sue vere intenzioni.

Nel frattempo, Sahika mette in atto un'altra manipolazione che riguarda Zehra. Convince Nermin a somministrarle di nascosto alcuni farmaci, sostenendo che siano necessari per curare una presunta depressione. La donna sembra così intenzionata a rendere Zehra sempre più dipendente da lei.

Giovedì 22 ottobre: Çagatay tende una trappola a Cansu

Per avvicinarsi a Hasan Ali e rafforzare la propria immagine, Sahika si fa fotografare insieme al piccolo Halit Can. La donna continua a muoversi con astuzia, cercando di consolidare il proprio ruolo all'interno della famiglia.

Nel frattempo, Çagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu e mettere fine alle sue provocazioni. Dopo aver inscenato una lite con Yildiz, Çagatay si reca in hotel e finge di essere ubriaco, attirando Cansu in una situazione che dovrebbe permettergli di far emergere le sue bugie.

Berk Oktay: Çağatay Kuyucu

Quando la donna cade nella trappola, Çagatay le rivela di aver capito il suo inganno. Il confronto potrebbe finalmente permettere di chiarire la situazione, ma il piano rischia di provocare conseguenze impreviste, soprattutto se Yildiz dovesse scoprire soltanto una parte di ciò che è accaduto.

Venerdì 23 ottobre: Sahika uccide Mahmut e cerca di accusare Zehra

La situazione precipita quando Yildiz sorprende Çagatay e Cansu insieme. Convinta che il marito l'abbia tradita, la donna decide di lasciare la casa e se ne va con il piccolo Halit Can e sua madre Asuman. Non sa che l'incontro in hotel faceva parte di un piano organizzato per smascherare Cansu.

Intanto, nella villa di Hasan Ali, si consuma una tragedia. Mahmut tenta di uccidere Sahika, fraintendendo un ordine del presidente, ma durante l'aggressione è la donna a ucciderlo per difendersi. Per evitare di essere ritenuta responsabile, Sahika cerca di far ricadere la colpa su Zehra.

Hasan Ali e Sedai intervengono per proteggerla e concordano una versione dei fatti da raccontare alla polizia: sostengono che Mahmut sia stato ucciso da una guardia intervenuta per salvare Sahika. La vicenda lascia però aperti molti interrogativi e rischia di avere conseguenze pesanti per tutti i protagonisti.

Zehra Argun è interpretata dall'attrice turca Şafak Pekdemir

Sabato 24 ottobre: Yildiz lascia Çagatay e Cansu viene smascherata

Dopo la morte di Mahmut, la villa di Hasan Ali è nel caos. I sospetti si concentrano su Sahika, anche se non ci sono prove sufficienti per dimostrare il suo coinvolgimento nell'omicidio. La donna cerca di controllare la situazione e di evitare che la verità venga a galla.

Nel frattempo, Yildiz, convinta di essere stata tradita da Çagatay, resta lontana dal marito insieme ad Asuman e al piccolo Halit Can. Solo in seguito si scopre che l'incontro in hotel con Cansu era stato organizzato per smascherare la donna. Feride informa Hasan Ali del presunto tradimento e il presidente affronta duramente il figlio, che si difende raccontando come sono andate realmente le cose.

Anche la vicenda di Cansu arriva a un punto di svolta. Sahika rivela a Hasan Ali che Cansu ha mentito sulla propria identità. Messa alle strette, la donna prova ad accusare Ender e Sahika, ma nessuno sembra disposto a crederle. Alla fine viene cacciata dalla villa e, umiliata, giura vendetta contro tutti.

Sahika, però, non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver manipolato gli eventi legati alla morte di Mahmut e aver intimorito Ender, concentra la propria attenzione su Zehra, ancora tormentata dal senso di colpa. Approfittando della sua fragilità, cerca di renderla sempre più dipendente da lei.