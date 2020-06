Fonzie di Happy Days: ecco come è adesso Henry Winkler

Gli anni passano anche per Fonzie: l'attore Henry Winkler, che interpretava il personaggio più cool di Happy Days è apparso in un video su Twitter in cui prende in giro Donald Trump con indosso una vestaglia al posto del classico giubbotto di pelle.

Henry Winkler in una scena di Happy Days

Sono passati circa trentaquattro anni da quando Henry Winkler ha smesso i panni di Arthur Fonzarelli, uno dei personaggi più amati del panorama televisivo, reso celebre dalla serie Happy Days andata in onda per undici stagioni tra il 1974 e il 1984. Oggi Henry Winkler si presenta in maniera differente ma non ha perso la sua carica e il suo carisma. In un post pubblicato su Twitter l'attore si concede alla fotocamera con la barba bianca e incolta e i capelli lunghi bianchi, senza una goccia di quella brillantina con cui amava sistemarli Fonzie. Winkler indossa una vestaglia, molto meno glamour del giubbino di pelle con cui lo abbiamo conosciuto ai tempi di Happy Days.

Henry Winkler in questo video si diverte a prendere in giro Donald Trump bevendo l'acqua con una mano sola, "one hand". Il post è un chiaro riferimento ad un analogo gesto fatto da Donald Trump in un comizio, solo che il presidente americano aveva usato due mani, facendo nascere qualche dubbio sul suo stato di salute. Rispondendo al post un utente ha scritto: "e con la mano libera può far ripartire un jukebox", riferendosi all'iconico gesto visto centinaia di volte in Happy Days