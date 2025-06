La Fondazione Roma Lazio Film Commission si rinnova: più coproduzioni internazionali e presenza sul territorio

Inaugurata oggi a Roma la nuova Fondazione Roma Lazio Film Commission, che, attraverso un percorso di profonda riforma strutturale, si pone l'obiettivo di diventare il polo del cinema e dell'audiovisivo di Roma e del Lazio, punto di riferimento per tutto il settore.

Il rinnovamento della Fondazione parte dal nuovo Consiglio di Amministrazione, appena nominato dai Soci Regione Lazio e Roma Capitale, che vede la Presidente Maria Giuseppina Troccoli, Christian Uva come Vicepresidente, e Lorenza Lei con il ruolo di Amministratore Delegato. La nuova governance punta a rafforzare il ruolo centrale di Roma Lazio Film Commission nello sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel territorio, sostenendo le imprese locali e favorendo nuove opportunità a livello nazionale e internazionale.

Gli obbiettivi della Fondazione Roma Lazio Film Commission

La Fondazione lavorerà sui principali asset del settore cine-audiovisivo. Attivando per esempio percorsi di sostegno sia a livello di contributi sia a livello di assistenza tecnico-organizzativa. In quest'ottica si colloca l'apertura di sportelli territoriali nel Lazio.

Altro punto fondamentale è la Formazione, per cui Roma Lazio Film Commission assume un ruolo chiave, proponendo programmi educativi, workshop, masterclass, attività dedicate ai nuovi talenti della TV. Interventi pensati per sviluppare competenze, stimolare la creatività e favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato, contribuendo così a costruire un sistema più forte e competitivo. Con queste finalità un progetto di eccellenza, finanziato con il Fondo Sociale Europeo, diventerà parte integrante della Fondazione: la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, con corsi gratuiti per le principali professionalità del cinema.

Di strategica importanza, per avere un settore forte e competitivo, è il coinvolgimento dell'intero comparto, dalle professionalità più specializzate alle meno conosciute, perché la Fondazione intende diventare una piattaforma condivisa per raccogliere e affrontare le sfide del futuro, con l'obiettivo di favorire un sistema più coeso, innovativo e aperto alle opportunità.

Crescere insieme vuol dire sostenere lo sviluppo economico, culturale e sociale di Roma e del Lazio con uno sguardo aperto e internazionale. L'impegno è promuovere e sostenere le coproduzioni internazionali anche attraverso la presenza nei principali mercati e festival di settore, per mostrare le potenzialità del territorio e creare nuove opportunità di crescita e innovazione per tutte le figure professionali coinvolte, con un impegno che vedrà la Fondazione in prima linea per attrarre nuovi progetti, investimenti e collaborazioni.