Folle Ossessione stasera su Rai 2: trama e cast del thriller che esplora la mente di una mania

Stasera, sabato 30 agosto, in prima serata alle 21:20, Rai 2, e in live streaming su RaiPlay, propone Folle ossessione, un tv movie thriller inserito nel ciclo 'Nel segno del giallo'. La pellicola racconta la storia di Ava, una giovane interior designer la cui ammirazione per il proprietario della casa che ristruttura si trasforma in un'ossessione morbosa, con conseguenze sempre più inquietanti.

Trama del film Folle Ossessione

Ava è una giovane e talentuosa interior designer che riceve l'incarico di ristrutturare una splendida abitazione. Durante i lavori entra in contatto con Jim, il proprietario della casa, un uomo affascinante e gentile, che colpisce subito la sua immaginazione. Quella che inizialmente sembra semplice ammirazione professionale si trasforma rapidamente in un'attrazione intensa e ossessiva.

Convinta di avere un legame speciale con lui, Ava comincia a desiderare non solo la sua vicinanza, ma anche la possibilità di vivere per sempre nella casa che ha creato con tanta passione. La sua ossessione, però, prende una piega inquietante: installa telecamere nascoste per poterlo osservare a distanza e si convince che la presenza della sua famiglia sia un ostacolo insormontabile.

Matthew Pohlkamp è Jim nel film Folle Ossessione

Con il passare del tempo, i pensieri di Ava diventano sempre più oscuri e i suoi comportamenti sempre più pericolosi. La linea tra realtà e delirio si fa sottile, e ciò che per lei era un sogno romantico comincia a trasformarsi in un piano inquietante per ottenere ciò che vuole a qualunque costo.

Cast completo del thriller diretto da Jessica Janos: interpreti e personaggi