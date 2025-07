Fluminense-Chelsea stasera, semifinale del Mondiale per Club: orario, diretta TV e streaming gratuito

La semifinale tra Fluminense e Chelsea promette spettacolo: appuntamento stasera 8 luglio alle 21:00 in chiaro e in streaming gratuito su app e piattaforme ufficiali. Ecco tutte le modalità per non perderla.

Tutto pronto per la prima semifinale del Mondiale per Club 2025. Questa sera, martedì 8 luglio, alle 21:00 italiane, si affrontano Fluminense e Chelsea in una sfida imperdibile: in palio c'è l'accesso alla finalissima di domenica 13 luglio, dove ad attendere ci sarà la vincente tra PSG e Real Madrid.

Il Fluminense, vera sorpresa del torneo, ha eliminato prima l'Inter e poi gli arabi dell'Al Hilal guidati da Simone Inzaghi. Dall'altra parte, il Chelsea di Enzo Maresca, reduce dalla vittoria della Conference League, arriva a questa sfida dopo aver superato Benfica e Palmeiras. Una gara dal sapore internazionale, che vedrà in campo alcuni dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale, tra cui anche Thiago Silva, ex del match.

Dove vedere Fluminense-Chelsea in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. DAZN trasmetterà l'intera semifinale in chiaro e gratuitamente, anche per chi non è abbonato. Per assistere alla partita basterà registrarsi gratuitamente con la propria email sull'app di DAZN o sul sito ufficiale, e accedere all'evento in programma.

Enzo Maresca, allenatore Chelsea

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche in streaming gratuito su: Sportmediaset.it, Mediaset Infinity (previa registrazione), App di DAZN su smartphone, tablet e Smart TV. Il calcio d'inizio della partita è previsto per le 21:00 ora italiana, all' MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey.L'impianto ospita le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets.

Le probabili formazioni

Fluminense (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, James; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.