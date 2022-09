Florian Zeller adatterà Lehman Trilogy in una serie tv

Sarà il regista Florian Zeller ad adattare in una serie tv lo spettacolo teatrale Lehman Trilogy scritto da Stefano Massini.

Florian Zeller si occuperà dell'adattamento televisivo di Lehman Trilogy, progetto di cui sarà regista, co-produttore e sceneggiatore.

La serie sarà prodotta da Blue Morning, di proprietà del filmmaker, The Apartment Pictures e Fandango, di Domenica Procacci.

Il regista Florian Zeller, che ha presentato il suo recente film The Son alla Mostra del cinema di Venezia 2022, ha dichiarato: "Non potrei sognare una tela più ricca su cui lavorare e sono così grato nei confronti di tutte le persone che hanno trasformato in realtà questo progetto".

Lehman Trilogy è un'opera teatrale di Stefano Massini, debuttata a Saint-Étienne nell'autunno 2013, per poi arrivare nel gennaio 2015 al Piccolo Teatro di Milano, come ultimo progetto del regista Luca Ronconi.

Il testo tratta di 160 anni di storia della famiglia Lehman, una delle più potenti in America, e rivive nel racconto la storia di un Paese e dei cambiamenti sociali ed economici.

Sam Mendes e Simon Russell Beale hanno portato il testo teatrale sul palco del Royal National Teatre di Londra e poi a Broadway.

Lehman Trilogy - testo che è stato tradotto e rappresentato anche in Germania, Belgio, Danimarca, Canada, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria - ha conquistato il 12 giugno 2022 ben 5 Tony Award su 8 nomination.