Florian Henckel von Donnersmarck torna alla regia con il thriller psicologico Vent

Florian Henckel von Donnersmarck, il regista del film Le vite degli altri, realizzerà il thriller psicologico Vent, scritto da Steven Karczynski.

Il progetto sarà prodotto da Alcon Entertainment e Andrew Kosove e Broderick Johnson hanno dichiarato che la visione alla base dell'opera è unica ed elettrizzante.

Vent racconterà la storia di un giovane in preda alla paraonoia che è convinto che la vittima di un rapimento stia inviandogli dei messaggi attraverso il condotto di areazione dell'edificio in cui vive.

Lo sceneggiatore Steven Karczynski sarà coinvolto anche come produttore, e Kosovo e Johnson hanno anticipato: "Tra l'incredibile scrittura di Karczynski e la capacità di Florian Henckel von Donnersmarck di portare in vita dei film di questo genere, siamo elettrizzati nel contribuire alla realizzazione di questo film".

Von Donnersmarck ha ottenuto l'attenzione della critica e del pubblico grazie al film Le vite degli Altri in cui si raccontava la storia di un agente dei servizi segreti in attività a Berlino Est nel 1984. L'uomo si ritrovava sempre più coinvolto nella vita dello scrittore che stava sorvegliando e della sua amante.

Il filmmaker è inoltre autore dei The Tourist con star Angelina Jolie e Johnny Depp, e di Never Look Away.