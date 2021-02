Florence Pugh star di Dolly, film prodotto da Apple

Florence Pugh sarà la protagonista di Dolly, un nuovo film che, nel caso in cui ne venisse approvata la produzione, sarà realizzato grazie ad Apple Studios.

Il progetto è stato al centro di una lotta per ottenerne i diritti che ha visto coinvolti quattro potenziali acquirenti che comprendevano vari studios e un'altra piattaforma di streaming oltre Apple TV+.

Drew Pearce e Vanessa Taylor scriveranno la sceneggiatura del progetto di genere sci-fi che avrà come protagonista una "bambola da compagnia" robotica che uccide il suo proprietario. Dolly, con protagonista Florence Pugh, si ispira a un racconto breve di Elizabeth Bear e seguirà quello che accade quando la protagonista sostiene di non essere colpevole, sconvolgendo il mondo, e chiedendo un avvocato per difenderla.

Florence Pugh è attualmente impegnata nelle riprese di Don't Worry Darling, progetto che verrà diretto da Olivia Wilde, e ritornerà poi al lavoro essendo la protagonista di The Maid.

L'attrice, inoltre, a maggio sarà protagonista sul gra nde schermo grazie a Black Widow, l'atteso film progetto del Marvel Cinematic Universe la cui uscita è stata più volte posticipata.