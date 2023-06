Florence Korea Film Fest: annunciate le date dell'edizione 2024

Dopo la carrellata di ospiti dell'edizione 2023, tra cui il regista premio Oscar Bong Joon-ho, la star e attore Park Hae-il e la regista Yim Soon-rye - il Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana contemporanea - è felice di annunciare le nuove date per la 22esima edizione in programma a Firenze dal 21 al 29 marzo 2024.

Fresco della partecipazione al recente Festival di Cannes, dove ha incontrato alcune vecchie conoscenze del festival come gli attori Song Kang-ho e Lee Sun-kyun il direttore artistico e ideatore del festival Riccardo Gelli afferma che: "La prossima edizione sarà caratterizzata sempre di più dall'interazione con il pubblico e incontri ravvicinati con le grandi star del cinema sudcoreano. Siamo stati a Cannes e abbiamo incontrato attori e registi amici e nuove promesse che hanno espresso la voglia di venire a trovarci a Firenze per far conoscere sempre di più la loro cinematografia. Nel 2024 non solo cinema ma sempre di più la manifestazione sarà caratterizzata anche dalle tipicità enogastronomiche e artistiche".

La manifestazione - che sin dalla sua nascita ha portato il pubblico a conoscere sempre di più la Corea del Sud in tutte le sue sfaccettature, soprattutto tramite le masterclass, momenti unici che mettono in relazione diretta gli spettatori con le star del cinema - è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell'associazione Taegukgi e organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC - Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea e Istituito culturale della Corea.

