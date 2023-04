Florence Korea Film Fest 2023: notte horror con The Witch: Part 2. The Other One

Alle 22.30 in sala arriva l'action-horror The Witch: Part 2. The Other One di Park Hoon-jung, in prima serata Next Sohee sullo spietato mondo di un call center in Corea del Sud.

Il film horror The Witch: Part 2. The Other One di Park Hoon-jung, proiezione in prima italiana, sarà uno degli eventi speciali, per gli amanti del genere, della settimana giornata del Florence Korea Film Fest 2023 al cinema La Compagnia, mercoledì 5 aprile (ore 22.30, ingresso serale 6€). Al centro del film una misteriosa ragazza che scappa in un bosco, unica sopravvissuta dopo un incidente in un laboratorio: una volta soccorsa, scopre di possedere poteri sovrumani per i quali è ricercata da un gruppo di persone con le sue stesse caratteristiche.

Decision to Leave, Park Hae-il: "Park Chan-wook e Bong Joon-ho si impegnano più dei giovani, ecco il segreto"

La giornata del festival di cinema coreano si apre alle 15.30, sempre al cinema La Compagnia, con Waikiki Brothers della regista Yim Soon-rye (nel cast un giovane Park Hae-il, ospite del festival), sulla storia di una band musicale liceale, della sua ascesa e delle difficoltà giovanili che affronta. Alle 16 nella sala piccola del cinema La Compagnia, l'appuntamento con il quinto blocco dei cortometraggi per la sezione Corto, corti!. Alle 17.30 è il momento di Decibel di Hwang In-ho, controversa storia di un ex tenente, venerato come eroe nazionale che soffre di un disturbo da stress post-traumatico, mentre prova di risolvere un caso in cui è coinvolto un terrorista.

La serata inizia alle 20 con Next Sohee della giovane July Jung: Sohee è una studentessa liceale, ama la danza, la musica e le uscite con le amiche, ma quando inizia il suo apprendistato in un call center scopre un mondo del lavoro talmente spietato da annullare completamente le persone.