Flight Risk, Mel Gibson dirigerà Mark Wahlberg nel nuovo action movie targato Lionsgate

Secondo quanto riportato da Deadline, Mel Gibson tornerà alla sedia da regista con Flight Risk: l'acclamato attore e regista dirigerà il nuovo film d'azione con protagonista Mark Wahlberg. Dopo una pausa lunga sette anni, il regista di Braveheart torna ad occupare il posto che gli spetta dietro la macchina da presa: il suo ultimo lavoro, Hacksaw Ridge del 2016, gli è valso una nomination come miglior regista agli Academy Awards.

Mel Gibson urla istruzioni al megafono sul set del film Apocalypto

Grazie alla nuova pellicola prodotta da Lionsgate vedremo la tanto attesa reunion di Gibson e Wahlberg, i quali lo scorso anno hanno recitato in Father Stu. Gibson ha anche interpretato il padre di Wahlberg nella commedia del 2015 intitolata Daddy's Home e nel sequel del 2017, Daddy's Home 2.

Gibson produrrà il nuovo film con Bruce Davey di Icon Productions, mentre Alex Lebovici di Hammerstone Studios sarà il produttore esecutivo. Il progetto è ispirato ad una sceneggiatura originale di Jared Rosenberg e vedrà Wahlberg nel ruolo di un "pilota che trasporta un pericoloso criminale in attesa di un processo". Sempre secondo Deadline, al momento sarebbe in corso la fase di casting per i ruoli secondari, motivo per cui non sappiamo ancora se Gibson reciterà nella pellicola oltre a ricoprire il ruolo di regista.

Mark Wahlberg in Four Brothers

A proposito di Flight Risk, il presidente della Lionsgate Joe Drake ha dichiarato: "Adoriamo l'idea di vedere il ritrovo della straordinaria coppia formata da Mel Gibson e Mark Wahlberg. Questi talenti di livello mondiale che si uniscono per questo film dinamico renderanno Flight Risk uno degli eventi più imperdibili dell'anno."