Flavio Insinna e i figli: ecco perché non ne ha voluti

Flavio Insinna ha parlato del motivo per cui non ha avuto mai figli: una scelta altruistica e ponderata, secondo il conduttore televisivo.

Flavio Insinna non ha mai desiderato avere figli, una decisione ponderata quindi e non affatto casuale. Il famoso conduttore televisivo ha spiegato il motivo che lo ha spinto a non diventare padre: secondo lui è stata una scelta 'altruistica', visto che sarebbe stato sicuramente un padre assente a causa del suo lavoro.

Flavio Insinna in una scena del film Ex

Durante un'intervista del settimanale Oggi, Insinna ha dichiarato: "Perché non ho figli? Me l'ha imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una 'monca'. Con un papà assente, che parte e riparte, e non c'è quando i figli crescono."

In seguito il conduttore ha deciso di fare un'altra importante rivelazione a proposito della sua vita e della sua famiglia: "Tornando indietro, una chance in più me la sarei data per provare a vincere paura degli aghi e fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli."

Flavio Insinna in una scena di Ho sposato uno sbirro

Verso la fine dell'intervista, Flavio Insinna ha anche parlato della sua compagna, Adriana Riccio, ex concorrente di Affati Tuoi con la quale ha una relazione dal 2016: "Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s'intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce... Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta."