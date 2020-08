Flavio Briatore: la sua pizza margherita da 25 euro attira più critiche che clienti

La pizza margherita di Flavio Briatore sta suscitando numerose polemiche sui social. Crazy Pizza, questo il nome della catena di pizzerie di proprietà dell'imprenditore italiano, è stata criticata sia per l'aspetto dei prodotti che per i prezzi: una margherita a Porto Cervo costa 25 euro.

Flavio Briatore sta cercando di diversificare i suoi investimenti dandosi alla ristorazione. L'imprenditore piementose ha aperto tre pizzerie a Porto Cervo, Londra e Monte Carlo, località esclusive con prezzi decisamente superiori alla media. Una pizza margherita costa 25 euro nel ristorante di Porto Cervo, circa 15 Euro a Montecarlo e a Londra. La pizza gourmet con il prosciutto di Parma costa circa 26 euro.

Le critiche degli utenti sono scaturite non solo per il prezzo delle pizze, decisamente sopra la media, ma anche per il loro aspetto. L'account di Crazy Pizza ed alcuni clienti hanno postato le foto delle pizze sui social ed il risultato lascia molto a desiderare, la pizza appare completamente priva di cornicione e biscottata. "Va bene tutto ma non chiamatela pizza", si legge su Instagram, mentre qualcun altro l'ha paragonata ad una pizza surgelata o ad un disco volante. Briatore e la sua pizza hanno subito lo stesso destino di Carlo Cracco, criticato sui social per la sua cosiddetta 'pizza napoletana' al costo di 16 euro.