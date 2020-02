First Ladies: arriva la serie tv con Viola Davis nei panni di Michelle Obama

Showtime ha ordinato ufficialmente la prima stagione della serie tv First Ladies, in cui Michelle Obama verrà interpretata da Viola Davis.

First Ladies, grazie all'accordo tra Showtime e Lionsgate Television, ha ottenuto l'approvazione per la realizzazione di una prima stagione che avrà l'attrice premio Oscar Viola Davis tra i protagonisti della serie con il ruolo dell'ex first lady Michelle Obama. L'autore e creatore dello show è Aaron Cooley, affiancato da Julius Tennon, Cathy Schulman, Jeff Gaspin e Brad Kaplan.

Al centro di First Ladies ci sarà il fondamentale ruolo istituzionale e politico delle donne alla Casa Bianca. Alternando il focus dalla vita privata al lavoro, saranno approfondite le storie di leggendarie first lady come Eleanor Roosevelt, Betty Ford e, per l'appunto, Michelle Obama, che sappiamo già ritratta da Viola Davis.

Viola Davis in una scena del film Mangia, prega, ama

Non è la prima volta che Michelle viene inserita in un prodotto di fiction. Già nel 2016 venne infatti portata sul grande schermo da Tika Sumpter in Southside With You, ma la sua nuova versione per First Ladies rappresenterà la sua prima apparizione in un prodotto televisivo. Il suo legame con la tv è anche notoriamente già fortissimo, dato che insieme al marito Barack ha fondato la Higher Ground Productions, una casa di produzione e sviluppo per progetti audiovisivi. La coppia ha per altro già concluso un accordo con Netflix per la realizzazione di diversi contenuti tra film e show.

Barack e Michelle Obama produrranno nuovi progetti per Netflix

Riguardo alla conferma della prima stagione di First Ladies con Viola Davis nel ruolo di Michelle Obama, la responsabile della sezione Entertainment di Showtime, Jana Winograde, dichiara: "Attraverso la storia, le mogli dei presidenti hanno avuto un'influenza notevole, non soltanto sui leader, ma sulle nazioni stesse. Avere Viola Davis che interpreta Michelle Obama è un sogno diventato realtà, e non potremmo essere più fortunati nell'avere il suo straordinario talento a supportare il lancio di questa serie."