First Kill: Emma Roberts produttrice della serie Netflix

L'attrice Emma Roberts collaborerà con Netflix in veste di produttrice per realizzare la serie First Kill, ambientata nel mondo dei vampiri.

Emma Roberts sarà la produttrice della serie First Kill, un progetto prodotto per Netflix tratto da un racconto scritto da Victoria "V.E." Schwab.

L'attrice si occuperà del progetto, di cui è stata ordinata la produzione di otto episodi della durata di un'ora, tramite la sua Belletrist Productions.

La serie First Kill verrà creata, scritta e prodotta dalla scrittrice Victoria Schwab in collaborazione con Felicia D. Henderson (Empire), che avrà inoltre l'incarico di showrunner.

Il racconto era stato pubblicato nella raccolta Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite, completamente dedicata alle storie di vampiri.

La casa di produzione di Emma Roberts sembra abbia battuto una concorrenza molto agguerrita per ottenere i diritti della storia, superando altre 18 società.

Al centro della trama ci sarà Juliette, una vampira teenager che deve uccidere per la prima volta pur di rivendicare il proprio posto all'interno di una potente famiglia di vampiri. La sua potenziale vittima è una giovane chiamata Calliope, ma non sa che è una cacciatrice di vampiri e la sua famiglia dà caccia alle creature da molti secoli. Le due giovani si renderanno ben presto conto che non è facile uccidere ed è invece facile provare dei sentimenti.