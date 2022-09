First Blood: come nasce un serial killer: in prima visione assoluta da domenica 18 settembre su Sky

A partire da domenica 18 settembre su Sky arriva First Blood: come nasce un serial killer, una serie che ripercorre la vita di alcuni dei più efferati e assassini seriali mai esistiti.

First Blood: come nasce un serial killer arriva in prima visione assoluta da domenica 18 settembre alle 22.55 su Crime+Investigation, canale 119 di Sky. Il primo episodio è incentrato su Ed Kemper, serial killer noto per intelligenza e fascino che negli anni '70 ha terrorizzato la cittadina costiera di Santa Cruz.

Il termine "Serial Killer", come tutti sappiamo, indica un omicida plurimo compulsivo, è questa la definizione che descrive un omicida seriale e con questo show targato Sky si cercherà di trovare una traccia che possa spiegare l'origine del male di questi individui.

La serie, divisa in dieci episodi, ripercorre la vita di alcuni dei più efferati e spaventosi serial killer mai esistiti, ma cosa li ha resi così spietati? Che cosa può portare allo sviluppo di una personalità assimilabile a quella riscontrata spesso nei Serial killer?

Si partirà dall'infanzia e dalla loro adolescenza per ricostruire il profilo psicologico-comportamentale di questi malvagi assassini. Sono conosciuti in tutto il mondo per le loro azioni diaboliche e per il male che hanno seminato al loro passaggio, in First Blood: come nasce un serial killer scopriremo le cause e la loro genesi.