Firenze: delle urla spaventano una donna, ma era una lezione della scuola di Pierfrancesco Favino

A Firenze c'è stato un bizzarro, e divertente, incidente a causa di una una prova teatrale organizzata dalla scuola di recitazione diretta da Pierfrancesco Favino.

Martedì 25 ottobre, intorno alle ore 13 nel quartiere di Oltrarno una donna ha infatti chiamato il 112 temendo che fosse stato compiuto un crimine o ci fosse stato un incidente.

Nella zona di via Romana a Firenze una donna ha sentito delle urla strazianti di una voce femminile, seguite da un silenzio assordante. Dopo la telefonata sul posto sono intervenute due volanti per capire cosa fosse accaduto e individuare la persona coinvolta.

Gli agenti, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, hanno parlato con i residenti senza ottenere alcuna informazione utile. In via Santa Maria hanno però notato la presenza della Scuola di formazione del mestiere dell'attore Oltrarno che ha come direttore l'attore e produttore Pierfrancesco Favino.

I poliziotti hanno quindi scoperto che l'urlo sentito dalla donna era legato a una prova teatrale che si era svolta poco prima durante una lezione che prevedeva un'esercitazione di vocalità. La lezione era stata condotta da uno degli insegnanti della scuola di teatro.

Favino ha quindi commentato in modo ironico sui social quanto accaduto scrivendo "A casa tutti bene".