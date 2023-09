Firenze Comics 2023: al via il festival dedicato al mondo del fantasy, manga e anime

Prende il via oggi la VII edizione di Firenze Comics, festival dedicato al mondo del fantasy, manga e anime, action movies e gamers che si terrà sabato 2 e domenica 3 settembre nel Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio.

Numerosi gli ospiti presenti, tra artisti, fumettisti, doppiatori, cosplayers, comici e cantanti delle sigle dei cartoon più amate di tutti i tempi. Tra i più attesi i cantanti Enzo Draghi e Elisa Rosselli, le doppiatrici Jasmine Laurenti e Benedetta Degli Innocenti ed il comico Geppo.

Oltre 50 gli stand allestiti in 90 mila mq di fiera all'aperto, in una location che ben si presta ad ospitare contesti onirici come il Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Nella due giorni del Firenze Comics ci aspettano Cosplay Contest, Raduni, Parate, Grandi ospiti, Stand di settore, Case Editrici, Artisti, Scrittori, Illustratori, Fumettisti, WhorkShop per imparare a disegnare, Tornei di Videogames, Spettacoli no stop, Dibattiti, Conferenze, Proiezioni, Concerti per ascoltare le migliori sigle dei cartoon, Presentazioni di nuove pubblicazioni, Area gaming, Cucina giapponese e molto altro ancora.

"Per più di cinque anni mi sono esibito al Romix e l'ho anche presentato - spiega Geppo -, in effetti mi sento molto vicino al mondo dei fumetti. Sono un'artista della barzelletta e la Toscana vanta molti talenti della comicità; per esempio sono amico di Alessandro Paci con il quale ho avuto anche il piacere di lavorare. Nel mio spettacolo al Firenze Comics racconterò barzellette, spezzate da intermezzi in cui ripercorrerò la mia infanzia e la storia vissuta, perché, alla fine, la barzelletta ha sempre un fondo di verità".

Grande novità della VII edizione sarà la presenza di Laura Colangelo, campionessa italiana e mondiale di bodypainting, che allestirà uno stand per insegnare ai presenti questa forma d'arte e darne dimostrazione con modelle dal vivo.

Tra gli appuntamenti più attesi il Cosplay Contest, in programma domenica 3 settembre alle 15. Aperto a costumi (anche "original", ossia creazioni proprie non appartenenti ad opere esistenti) attinenti al mondo dell'animazione, del fumetto, del cinema, videogiochi, letteratura, anime, manga, ecc.

A comporre la giuria saranno personaggi di spicco del mondo del cosplay, oltre ad esperti e appassionati competenti del settore e delle varie tipologie di costume.

Le categorie in gara: Miglior Assoluto; Miglior Armatura; Miglior Sartoriale; Miglior Interpretazione; Miglior Original e Miglior Gruppo. La premiazione averrà nel pomeriggio di domenica.

Gli appassionati di Comics attendono con particolare trepidazione anche l'incontro con i propri disegnatori del cuore, e il Firenze Comics non poteva non regalare al suo pubblico la magia di un bel sogno realizzato. Saranno infatti presenti Stefano Monda - in arte Steart -, Veronica De Maio, Riccardo Nunziati - disegnatore di Diabolik -, Fededeko e Giorgio Espen, che a tu per tu con i loro fan disegneranno dal vivo i personaggi che li hanno resi celebri.

Spazio all'arte e alla solidarietà: Frida Castelli ospite d'onore al Firenze Comics con uno stand in cui sarà possibile acquistare i dipinti dell'artista e il ricavato verrà devoluto all'Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, impegnata nell'assistenza a famiglie con bambini affetti da patologie neuro degenerative e nella ricerca scientifica per la diagnosi precoce delle malattie rare. Anche Voa Voa sarà presente alla manifestazione con uno stand informativo. A presentare il Festival saranno "gli storici" Roberto Costantini e Letizia Livornese, insieme alla new entry della VII edizione Andrea Gallozzoli:

La due giorni di Firenze Comics inizia la mattina alle 10 e si conclude la sera alle 21. Ingresso 10€; ridotto 6/13 anni 5€. Per informazioni: firenzecomics@gmail.com.