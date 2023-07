Firenze Comics 2023: prime anticipazioni e ospiti

Prime anticipazioni sul programma di Firenze Comics 2023, il festival dedicato al mondo del fantasy, manga e anime, action movies e gamers è in programma sabato 2 e domenica 3 settembre nel Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio.

la lista degli ospiti attesi si arricchisce ogni settimana con grandi nomi di artisti, fumettisti, doppiatori, cosplayers, comici e cantanti delle sigle dei cartoon più amate di tutti i tempi. Tra gli artisti presenti grandi nomi come i cantanti Enzo Draghi e Elisa Rosselli, le doppiatrici Jasmine Laurenti e Benedetta Degli Innocenti e il comico Geppo.

Oltre 50 gli stand allestiti in 90 mila mq di fiera all'aperto, in una location che ben si presta ad ospitare contesti onirici come il Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Nella due giorni del Firenze Comics ci aspettano Cosplay Contest, Raduni, Parate, Grandi ospiti, Stand di settore, Case Editrici, Artisti, Scrittori, Illustratori, Fumettisti, WhorkShop per imparare a disegnare, Tornei di Videogames, Spettacoli no stop, Dibattiti, Conferenze, Proiezioni, Concerti per ascoltare le migliori sigle dei cartoon, Presentazioni di nuove pubblicazioni, Area gaming, Cucina giapponese e molto altro ancora.

"Siamo cresciuti a pane, fumetti e cartoni - commentano gli organizzatori -, fedeli ad una cultura che è maturata insieme a noi rivelando negli anni sfumature e prospettive sempre diverse. Da bambini eravamo affascinati dai raggi, dai colori dei robot e dalla loro forza. Da adolescenti abbiamo imparato ad apprezzare la grafica dei disegni, il coraggio dei protagonisti e la narrazione delle storie. Divenendo genitori, i supereroi della nostra giovinezza si sono trasformati in "amici" da cui trarre ispirazione su come affrontare con coraggio i problemi della vita, basandoci sugli stessi valori di lealtà e giustizia con cui loro sfidavano minacce aliene o nemici formidabili. Per noi, Firenze Comix rappresenta un'emozione da condividere, una bandiera sotto cui riunire gli amanti del mondo del fumetto di ogni età, cittadini della grande patria della fantasia, consapevoli che soltanto la bellezza, l'amicizia ed il coraggio potranno cambiare in meglio il mondo in cui viviamo. Anno dopo anno vediamo crescere la nostra idea e siamo felici di contribuire alla diffusione della cultura che ci ha cresciuti e che oggi sta crescendo i nostri figli."

Le novità della nuova edizione

Grande novità della VII edizione sarà la presenza di Laura Colangelo, campionessa italiana e mondiale di bodypainting, che allestirà uno stand per insegnare ai presenti questa forma d'arte e darne dimostrazione con modelle dal vivo.

Tra gli appuntamenti più attesi il Cosplay Contest, in programma domenica 3 settembre alle 15. Aperto a costumi (anche "original", ossia creazioni proprie non appartenenti ad opere esistenti) attinenti al mondo dell'animazione, del fumetto, del cinema, videogiochi, letteratura, anime, manga, ecc.

A comporre la giuria saranno personaggi di spicco del mondo del cosplay, oltre ad esperti e appassionati competenti del settore e delle varie tipologie di costume.

Le categorie in gara: Miglior Assoluto; Miglior Armatura; Miglior Sartoriale; Miglior Interpretazione; Miglior Original e Miglior Gruppo. La premiazione averrà nel pomeriggio di domenica.

Spazio all'arte e alla soldarietà: Frida Castelli ospite d'onore al Firenze Comics con uno stand in cui sarà possibile acquistare i dipinti dell'artista e il ricavato verrà devoluto all'Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, impegnata nell'assistenza a famiglie con bambini affetti da patologie neuro degenerative e nella ricerca scientifica per la diagnosi precoce delle malattie rare.

A presentare il Festival saranno "gli storici" Roberto Costantini e Letizia Livornese, insieme alla new entry della VII edizione Andrea Gallozzoli. La due giorni di Firenze Comics inizia la mattina alle 10 e si conclude la sera alle 21.