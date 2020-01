Fire Fight Australia: i Queen ed Alice Cooper parteciperanno al concerto per l’Australia

I Queen ed Alice Cooper parteciperanno al Fire Fight Australia, il concerto di beneficenza organizzato per donare fondi alle associazioni che lottano contro gli incendi che stanno devastando l'Australia.

Dopo il Live Aid del 13 luglio 1985 il mondo della musica torna a mobilitarsi per un'altra nobile causa, la raccolta di fondi contro gli incendi che da settembre stanno destando una parte dell'Australia. Il Fire Fight Australia si terra il prossimo 16 febbraio sul palco dello ANZ Stadium di Sydney. La manifestazione sarà presentata dalla comica australiana Celeste Barber.

I Queen in quel periodo saranno in Australia per il loro tour ed hanno subito aderito alla manifestazione dove saranno accompagnati da Adam Lambert. Oltre al gruppo britannico gli organizzatori hanno incassato il si del rocker americano Alice Cooper. Il concerto dovrebbe durare circa nove ore, tra gli altri artisti che hanno aderito fino ad ora troviamo KD Lang, Olivia Newton-John e numerosi artisti australiani come Daryl Braithwaite, Peking Duk, Amy Shark, Daryl Braithwaite e John Farnham. Gli organizzatori fanno sapere che la lista dei partecipanti è in continuo aggiornamento.

I fondi raccolti con la vendita dei biglietti e dei diritti televisivi andranno ad associazioni di pompieri nazionali e locali, alla Croce Rossa e a tutte quelle organizzazioni chiavi che si stanno prodigando nei soccorsi.

Nei giorni scorsi il gruppo heavy metal Metallica ed Elton John avevano donato rispettivamente 750mila dollari e un milione di dollari all'Australia.