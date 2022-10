FIPILI Horror Festival 2022: Maccio Capatonda, Ugo Chiti, Francesco Bruni tra gli ospiti

Sabato 29 ottobre, secondo giorno del FiPiLi Horror Festival 2022, che entra nel vivo con un percorso sulla sceneggiatura con due ospiti di eccezione, Ugo Chiti e Francesco Bruni, e presenta in esclusiva regionale, subito dopo l'uscita su Netflix del film "Rapiniamo il duce", un incontro con Maccio Capatonda, noto comico, regista e attore.

La giornata inizia alle 10:00 con l'apertura degli spazi artistici e con un film matineè in anteprima nazionale: la proiezione di Bad Hair (Usa 2020), un horror satirico tutto "black" di Justin Simien.

Noi 4: il regista Francesco Bruni in una foto dal set

Presso il cinema Quattro Mori, seguirà alle 14:00 il primo blocco di proiezioni dei cortometraggi in concorso: per la categoria horror, thriller, Weird e internazionali verrà proiettato Dead North di Fabrizio Livigni, Il mormorio dal mare di piombo di Chiara Borredon, La Caccia di Davide Mastrangelo, Sanguina di Alessandro Vettori, Al Quinto Piano di Massimo Bulgarelli e IVI ELV di Luigi Scarpa.

Da Mariottide a Quel bravo ragazzo, l'intervista a Maccio Capatonda e Herbert Ballerina

Successivamente, alle 15:00, è prevista la proiezione di un lungometraggio in concorso, Boneless di Dario Bagatin presso il cinema Quattro Mori. Un intero pomeriggio dedicato alla sceneggiatura inizierà alle 15:30 con l'incontro condotto dall'attrice Alice Bachi: I noir che non ho mai fatto con protagonista il drammaturgo, regista e sceneggiatore Ugo Chiti; storico collaboratore nel cinema di Francesco Nuti, Giovanni Veronesi e Alessandro Benvenuti, ha iniziato un sodalizio artistico nel 2002 con Matteo Garrone sceneggiando L'imbalsamatore e continuando con Gomorra e Dogman, film che gli sono valsi tre David di Donatello.

A seguire una masterclass dal titolo Tutto chiede salvezza. La creazione e lo sviluppo di una serie tv, coordinata da Michele Innocenti sarà una lezione aperta di scrittura cinematografica con Francesco Bruni, sceneggiatore di moltissimi film di Paolo Virzì e regista di Scialla, Cosa sarà e Tutto chiede Salvezza, uscito lo scorso 14 ottobre su Netflix.

The Generi: un primo piano di Maccio Capotonda

Alle 17:00 si svolgerà il secondo blocco di proiezioni dei cortometraggi: Dilemma di Arik Bauriedl, The black recat di Paolo Gaudio, I tre colori della notte di Flavio Labianca, Schiaffo al toro (epic fail) di D.Curtò, G.Botta, E.Depero, Alle montagne della follia di Francesco Santoro, Mortacci vostra! Di Daniele Misischia. Alle 18:00, verrà proiettato il secondo lungometraggio in concorso, I Follow You di Vincenzo Petrarolo.

Tutto chiede salvezza, la recensione: Sette giorni per ritrovare se stessi

La location dell'evento successivo rimane il cinema Quattro Mori, dove alle ore 20:30 si terrà uno degli eventi più particolari e attesi del festival, ossia la "Conversazione con Maccio Capatonda. I RACCONTI MACABRI DI MACCIO dal LIBRO 2" (Mondadori Electa). Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda, rappresenta sicuramente un ospite particolare e per alcuni inaspettato del FiPiLi Horror Festival, ma rappresenta una grande occasione per esorcizzare e ridere delle nostre paure.

La giornata si conclude sempre al cinema Quattro Mori, dove alle ore 22:30 Federico Frusciante noto critico e Youtuber introdurrà la proiezione del film Mad God (2021) di Phil Tippett, maestro indiscusso degli effetti speciali, sue le animazioni delle creature dei primi Star Wars, ma anche di personaggi cult come Robocop; il suo genio gli è valso diversi premi, candidato 6 volte agli Oscar, ne ha vinti due per i migliori effetti speciali, nell'84 per Il ritorno dello Jedi e nel 1994 per Jurassic Park.

Tippett che ha regalato al festival uno speciale videomessaggio introduttivo alla proiezione, che sarà proiettato all'inizio dell'evento, con quest'opera regala agli spettatori un viaggio allucinato e di incredibile potenza visiva grazie alla tecnica dello stop motion. Un film che ha avuto 30 anni di gestazione, mai uscito al cinema ma solo in festival specializzati, arriva a Livorno in questa proiezione esclusiva per il FiPiLi.