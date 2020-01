FIPILI Horror Festival 2020: al via i bandi del concorso corti e racconti

Il FIPILI Horror Festival 2020 si avvicina, al via i concorsi per cortometraggi e racconti, aspettando il festival della paura tra cinema e letteratura.

Il FIPILI Horror Festival 2020, ormai un appuntamento consolidato nel panorama nazionale per gli appassionati del genere, giunge alla nona edizione e apre le iscrizioni per i suoi bandi di concorso. All'insegna del dualismo che caratterizza questa manifestazione sono attive due tipologie di concorso: una per il cinema e una per la letteratura.

Il concorso video riservato ai cortometraggi (durata massima 20 minuti), si divide in due categorie: "horror - thriller" & "fantasy - fantascienza". Per chi ama la scrittura è presente il concorso "La paura fa 90 (righe)" dedicato a racconti brevi, condensati in un massimo di novanta righe di testo. Le short stories dovranno avere come fulcro tematico la paura, declinata in un genere a piacere: horror, giallo, thriller, fantascienza, noir. Le opere dovranno pervenire entro la data di scadenza fissata al 15 marzo 2020 e saranno successivamente esaminate da una giuria costituita da esperti del settore.

Per i vincitori della categoria video sono in palio i seguenti premi: Miglior cortometraggio horror/thriller (€ 500), Miglior cortometraggio fantasy/fantascienza (€ 500); verranno inoltre premiati le migliori interpretazioni e migliori effetti speciali in ogni categoria. Gli autori dei primi tre racconti classificati al concorso letterario riceveranno rispettivamente € 500, € 250 e € 150. La fase finale di tutti i concorsi si svolgerà ad aprile durante il FIPILI Horror Festival 2020 a Livorno con la proiezione di tutti i cortometraggi in gara. Ricordiamo che i bandi di concorso completi sono scaricabili dal sito www.fipilihorrorfestival.it.

Anche questa edizione si propone di continuare a spaventare e intrattenere il pubblico, presentando attraverso prodotti cinematografici e letterari le infinite forme della paura. Il programma del festival è in via di definizione, ma come sempre ci saranno: la presentazione dei cortometraggi e delle opere letterarie in gara, la proiezione di film cult, masterclass con professionisti, reading di opere letterarie, laboratori di scrittura creativa e mostre di arte contemporanea e tantissimi ospiti. Gli eventi si svolgeranno nella Biblioteca di Villa Maria, nella libreria Feltrinelli, nel Nuovo Teatro delle Commedie e nel Cinema La Gran Guardia (Livorno).

Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.fipilihorrofestival.it.