Fiorentina-West Ham stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la finale di Conference League

Fiorentina-West Ham è la partita valida per la finale della Conference League 2022/2023 che si gioca stasera a Praga: ecco dove vederla in tv, in streaming e le probabili formazioni.

Fiorentina-West Ham è la partita in programma stasera alle 21:00, valida come finale della seconda edizione della UEFA Europa Conference League 2022/2023. Il match si disputa in campo neutro, lo stadio Eden Arena di Praga, nella Repubblica Ceca, farà da cornice all'incontro. Ecco come seguire, in chiaro e in streaming, l'atto finale di questa manifestazione e le probabili formazioni.

Fiorentina-West Ham: dove vederla in TV

Fiorentina-West Ham sarà trasmessa in chiaro su TV8 a partire dalle 21:00. L'incontro sarà visibile anche su Sky: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 251).

Fiorentina-West Ham: come seguirla in streaming

Fiorentina-West Ham sarà trasmessa in streaming da DAZN e su Sky Go e NOW per gli abbonati alle diverse piattaforme. L'incontro si potrà seguire in streaming anche gratuitamente grazie a TV8.it.

Fiorentina-West Ham: Telecronisti

La partita sarà raccontata su Tv8 e Sky da Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Per DAZN saranno le voci di Stefano Borghi e Manuel Pasqual a commentare le immagini che arrivano da Praga.

Fiorentina-West Ham: Probabili Formazioni

FIORENTINA: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Jovic.

WEST HAM: Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio.