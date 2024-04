Fiorello potrebbe seguire Amadeus al Nove? Lui smentisce in diretta a Viva Rai 2 ma non convince

Dopo Amadeus, anche Fiorello sarebbe in procinto di passare al Nove secondo Dagospia, lo showman siciliano ha smentito in diretta a Viva Rai 2 ma le sue parole non hanno convinto.

Se quasi certamente Amadeus accetterà la proposta del Nove per la prossima stagione televisiva, le attenzioni si sono spostate ora su Fiorello, dopo che nelle ultime ore il solito Dagospia ha prospettato un passaggio dello showman siciliano alla stessa rete Warner Bros. dopo l'estate. Per il momento pare che le diplomazie RAI siano al lavoro su entrambi i fronti ma già nelle prossime ore un comunicato ufficiale dovrebbe chiarire la situazione.

La smentita di Fiorello

Come immaginabile, la notizia dell'addio di Fiorello a viale Mazzini in favore del Nove ha fatto il giro del web in men che non si dica. Lo showman siciliano però, al contrario dell'amico Amadeus, ha affidato una prima smentita a un post su X in risposta a Trash Italiano, come sempre tra l'indignazione e lo scherzo.

Stamattina, in apertura della nuova puntata di Viva Rai 2!, Fiorello è tornato sull'argomento dichiarando: "Sono coinvolto anche io, scrivono che almeno mi lasciano libero fino a dopo l'estate. Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto 'dove minchia è questo NOVE?'". Poi, non si sa quanto seriamente, ha smentito il suo passaggio al gruppo Discovery: "A me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato, a chiunque le me lo chiede la mia risposta è: divano".

Lo showman ha anche letto un finto comunicato dei vertici Rai, del presente e del passato col nome in codice 'Ama non si Ama', in cui i dirigenti di Viale Mazzini ringraziano Amadeus "per il suo impegno, la dedizione e i risultati ottenuti, auspicando che possa continuare a ottenerne anche nel fantomatico canale radice quadrata di 81. Alla luce del contratto in scadenza e dalle notizie che circolano sulla sedicente canale 3×3, la Rai non esclude la separazione consensuale ma chiede al signor Amedeo di restituire tutti i pacchi di Affari Tuoi che si è portato a casa".

Non resta che aspettare: oggi secondo Dagospia dovrebbe essere il giorno della firma, Amadeus dovrebbe legarsi contrattualmente con il colosso americano, mentre il Corriere della Sera parla di un incontro tra le parti fissato per la prossima settimana. Agli spettatori non resta che aspettare gli sviluppi per capire chi parlerà con il dottore nel seguitissimo Affari Tuoi nella nuova stagione televisiva.